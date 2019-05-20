Ev dekorasyon ve tadilatında profesyonel hizmet vermekteyiz.Mebran kapı ve akrilik kapak mutfak imalatçısıyız.
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- Hizmet alanları
- Ev tadilat ve dekorasyon işleri ek olarak mobilya
- 1. sınıf kapı ve mutfak imalatı
- Eskişehir
- Eskişehir, Türkiye
- Adres
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Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi No:126/A Safron Otel Karşısı Bambu Deco
26120 Eskişehir, Türkiye
Türkiye
+90-5548660983 www.instagram.com/bambudecoesk
Yasal mülkiyet
Yasal Mülkiyet Cansu Taşdelen Bambu Deco,Eskişehir Vergi Dairesi