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Ahşap Terzisi
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • AHŞAP TERZİSİ, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
    AHŞAP TERZİSİ, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
    AHŞAP TERZİSİ, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
    +25
    AHŞAP TERZİSİ
    ADA MUTFAK, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi MutfakMutfak Malzemeleri
    ADA MUTFAK, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi MutfakMasa & Oturma Grupları
    ADA MUTFAK, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi MutfakMutfak Tezgâhları
    +3
    ADA MUTFAK
    SİNPAŞ İNCEKLİFE, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi MutfakDolap & Raflar
    SİNPAŞ İNCEKLİFE, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
    SİNPAŞ İNCEKLİFE, Ahşap Terzisi Ahşap Terzisi Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +3
    SİNPAŞ İNCEKLİFE

    Uygulama Orman Ürünleri 1993 yılında, konularında uzman personeli ile mobilya üretimine bilimsel yaklaşımlar getirmek için kurulmuştur.

    Önceleri hastane, otel ve kamu binaları gibi profesyonel çözümler ve üretimler yapan Uygulama Orman Ürünleri zaman içinde elde ettiği tecrübeleri bireysel çözümlere yöneltmiş ve “Ahşap Terzisi” markası ile ev, ofis, dükkân ve şirketlere; kişiye özel, yüksek kalitede ve ekonomik çözümler geliştirmiştir. Bugün “Ahşap Terzisi” markası, müşterilerine; kaliteli, ekonomik, fonksiyonel, estetik ve mobilya sektöründe dünyadaki gelişmelere paralel, kişiye özel çözümler getirmektedir. Ahşap Terzisi, hem mağaza hem de atölyesi ile 1000 m² kapalı alanda, eğitimli ve uzman kadrosuyla; mutfak, banyo, genç odası, yatak odası, giyim odası, vestiyer, kitaplık, yemek odası, çalışma odası, mobilya ve panel kapı, ofis, şirket, dükkân, otel ve akıllı çözümleriyle siz değerli müşterilerine tasarım ve üretim ekipleri ile hizmet vermektedir. Ahşap Terzisi, gelişen teknoloji ve teknikleri üretimlerine yansıtarak, dayanıklı ve yüksek standartta mobilyalar üretmektedir. Yaptığı tasarımların endüstriyel tasarım ve patent tescillerini yaptıran Ahşap Terzisi aynı zamanda mekânların dekorasyonunu bütünsellik içinde algılamakta ve sadece mobilyalarını üretmekle kalmayıp inşaat ekipleriyle de dekorasyon işleri yapmaktadır. Ahşap Terzisi, mobilya ve dekorasyonda kullandığı yarı mamul, hırdavat ve inşaat malzemelerinde TSE belgeli veya uluslararası standartlara uygunluğu gözetmekte, alımlarını doğrudan üretici firmalardan veya yurtdışından temin etmektedir. Ahşap Terzisi, gelecekte de siz değerli müşterilerine doğru çözüm ve ekonomik yaklaşımları ile hizmet etmeye devam edecektir. Doğru çözüm tektir, o da Ahşap Terzisi’dir.

    Hizmetler
    Mekanlara özel özel tasarım sabit veya hareketli mobilyalar üretmek
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Demirhendek cd. 165/2 – Park cd. 44/A
    06000 Ankara
    Türkiye
    +90-3122420604 www.ahsapterzisi.com.tr

    Değerlendirmeler

    ŞAKİR ŞİŞMAN
    berbat acemice calisiyorlar
    neredeyse 4 yıl önce
    Murat Kaygusuz
    Tasarımlar muhteşem. Zamanında ve kaliteli işçilikle teslim edildi. Duygu beye teşekkür ederim.
    yaklaşık 3 yıl önce
    Halil özgür
    Güzel.pahalı
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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