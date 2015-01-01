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Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • Residential Project, StudyoAB StudyoAB Modern Yatak Odası
    Residential Project, StudyoAB StudyoAB Modern Oturma Odası
    Residential Project, StudyoAB StudyoAB Modern Oturma Odası
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    Residential Project

    Yüksek Mimar Aslı Baysan Birgen 2015 yılında Pratt Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesini başarıyla tamamlayıp 8 yıllık ABD tecrübelerini Istanbul'a taşıdı.

    Kendi adı altında tasarlamaya baslayan Aslı Baysan, projelerinde küçük detaylar ve büyük konseptleri harmanlayarak onlara hayat ve özgünlük katıyor. Kısa sürede çektiği ilgiyi farklı konsept ve uygulama projeleriyle devam ettiriyor.

    Hizmetler
    mimarlık / iç mimarlık / ürün tasarım / peyzaj / danışmanlık / konsept proje / uygulama proje / örnek daire
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bebek
    besiktas Istanbul
    Türkiye
    +90-5366516184 www.aslibaysan.com
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