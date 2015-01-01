Yüksek Mimar Aslı Baysan Birgen 2015 yılında Pratt Üniversitesi'nden Yüksek Lisans derecesini başarıyla tamamlayıp 8 yıllık ABD tecrübelerini Istanbul'a taşıdı.
Kendi adı altında tasarlamaya baslayan Aslı Baysan, projelerinde küçük detaylar ve büyük konseptleri harmanlayarak onlara hayat ve özgünlük katıyor. Kısa sürede çektiği ilgiyi farklı konsept ve uygulama projeleriyle devam ettiriyor.
- Hizmetler
- mimarlık / iç mimarlık / ürün tasarım / peyzaj / danışmanlık / konsept proje / uygulama proje / örnek daire
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Bebek
besiktas Istanbul
Türkiye
+90-5366516184 www.aslibaysan.com