3E İNŞAAT MOBİLYA TASARIM

- Şirketimizin kurucularından EREN ÖZEN, 1990 yılında inşaat sektörüne girişini yapmıştır. 2002 yılında EREN, ERCAN ve ENDER ÖZEN ile birlikte 3E İNŞAAT MOBİLYA DEKORASYON adlı inşaat firması kurulmuştur. Kısa zamanda, günümüz ve geleceğin ihtiyaçlarına ayak uydurarak; İzmir ve Ege bölgesi olmak üzere, inşaat sektöründe öncü firma haline gelmiştir.
- Çağın getirdiği ve geleceğin gereksinimleri ile birlikte daima ileriye doğru yol alarak, aynı zamanda; toplumun kalkınmasına katkıda bulunarak, sektörün önde gelen firmaları arasında yer almaktadır.
- Yaşama verilen değeri tüm detaylarda hissedebileceğiniz, insan ve çevre ile bütünleşen mekanlar oluşturuyoruz. Firmamızın vazgeçilmez prensibi, beklenilen hizmeti "En Kaliteli, En Kısa Sürede ve En Ekonomik ve En İşlevsel şekilde"sunmaktır. Bir projeyi gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü tasarım, hesap, malzeme, materyal seçimi ve imalat işleri firmamız bünyesinde çözülmektedir. Zemin etüdünden, aplikasyon, hafriyat, yapı iskeletinin oluşturulması ve iç tasarım dahil olmak üzere tüm projeyi tamamlamaktadır. Firmamız betonarme projelerinin yanında, çelik konstrüksiyon ve prefabrik inşaat işlerinde gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir.
- Hizmetler
- İç mimari Tasarım
- Mutfak tasarım
- Banyo Tadilat Tasarım
- 3d görselleştirme
- mutfak üreticisi
- Tv Üniteleri
- Oda Kapıları
- Mutfak – Banyo ve Ev dekorasyonu
- Mobilya
- Tadilat
- Mutfak Tezgahları
- Vestiyer
- Raydolap
- Gardrop
- Çelik Kapı
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- Hizmet alanları
- İzmir merkezli ve tüm Türkiye
- Adres
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Manavkuyu Mahallesi 613/2 Sokak No:6 Bayraklı – İZMİR
35535 Izmir
Türkiye
+90-5548965165 www.3e-insaat.com.tr