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İç Mimarlar Antalya
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    Konut, ofis, mağaza, otel, alışveriş merkezi gibi özel ve ticari yapılar alanında mimarlık, iç mimarlık ve proje yönetimi konularında proje ve uygulama hizmeti sunar.

    Mimari, inşaat ve iç mimari projeler için ortaya konan hedefleri ve ilerleyişi takip ederek, başarılı bir sonuç için; zaman, maliyet ve kalite unsurlarını dengeli bir işleyişle yönetiriz.

    Mimarinin çağdaş tasarım ve malzeme beklentisini, özenli detay çözümleri ve etkin üretim yöntemleri ile hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulama anlayışımız vardır.

    Hizmetler
    • KONSEPT TASARI M
    • UYGULAMA VE İNŞAAT
    • PROJE YÖNETİMİ
    • GAYRIMENKUL GELİŞTİRME
    Hizmet alanları
    • BUTİK PROJELER
    • MAGAZA
    • RESTORAN
    • OTEL
    • OFIS
    • HASTANE
    • GİBİ ÇALIŞMA ALANLARINI TASARLARIZ .
    • ANTALYA
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Meydankavağı Mah. Perge Blv. Eriş 3 Sit. No: 30 Kat: 2 / 4 Muratpaşa / Antalya
    07050 Antalya
    Türkiye
    +90-5302285728
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