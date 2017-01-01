İlkyaz Mimarlık

TMMOB üyesi olan ve faaliyetlerine 2017 yılında başlayan İlkyaz Architecture, farklı ihtiyaçlara yönelik iç mekan tasarım uygulama, konsept danışmanlığı, mobilya & ürün tasarımı, dekorasyon ve yenileme uygulamaları, keşif ve projelendirme hizmetlerinin yanı sıra kendi bünyesinde yer alan atölyesinde üretim çalışmaları da gerçekleştirmektedir. İlkyaz Architecture, yaratıcı tasarım ekibi ile güncel gereksinimleri doğru, inovatif çözümler ile keyifli ve zengin deneyimlere dönüştürerek yaratıcı ve çağdaş mekanlar, ürünler ve fikirler yaratır. Farklı disiplinler arası çalışma prensibiyle sadeliğe önem veren, deneyimli ve güvenilir üretim ekibiyle detaylar ve işçilik kalitesi ile fark yaratan, kusursuz tasarımlar yapmayı hedefler. İlkyaz Ateş; 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Moda Tasarımı lisans bölümlerini Çift Anadal programı ile %100 ÖSYM burslu olarak başarı ile tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra; konut, ofis, cafe, AVM, ofis gibi birçok projede yer alan İlkyaz Ateş, bugüne kadar birçok tasarım, projelendirme ve üretim çalışmalarında deneyim kazanmıştır. Yaptığı projeler ve katıldığı yurtiçi ve yurtdışı fuarlar ile sektörü yakından takip ederek yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefler.