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Pixel Art CHIEF
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • Azerbaycan Otel Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kırmızı
    Azerbaycan Otel Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kırmızı
    Azerbaycan Otel Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kırmızı
    +1
    Azerbaycan Otel Projesi
    Ofis 99 Giriş / Hol Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kahverengi
    Ofis 99 Giriş / Hol Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kahverengi
    Ofis 99 Giriş / Hol Projesi, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Ticari alanlar Ahşap Kahverengi
    Ofis 99 Giriş / Hol Projesi
    Hilton Bomonti Hotel / İstanbul, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
    Hilton Bomonti Hotel / İstanbul, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
    Hilton Bomonti Hotel / İstanbul, Pixel Art CHIEF Pixel Art CHIEF Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler Bakır/Bronz/Pirinç Ahşap rengi
    Hilton Bomonti Hotel / İstanbul
    Pixel Art CHIEF Eğitim ve Mimari Uygulama alanında 3D tasarım ve modelleme becerilerinizi geliştirmek için Autodesk 3Ds Max, AutoCAD ve Adobe Photoshop gibi birçok programda uzmanlaşmanızı sağlayacak online eğitimlerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Mimari tasarım ve uygulama konusunda tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel ve estetik çözümler sunuyoruz. | Mimari ve İç Mimari | Proje ve Uygulama | Pixel Art CHIEF ® Ankara / TURKEY
    Hizmetler
    • Mimari
    • İç Mimari
    • Dekorasyon
    • Eğitim
    • 3Ds Max
    • Photoshop
    • AutoCAD
    • Proje
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Karapınar Mahallesi. 1172 sk. No:8/A Çankaya
    06450 Ankara
    Türkiye
    +90-5374776460 www.pixelartchief.com

    Değerlendirmeler

    Bize2çay
    2 yıldan fazla önce
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