Pixel Art CHIEF Eğitim ve Mimari Uygulama alanında 3D tasarım ve modelleme becerilerinizi geliştirmek için Autodesk 3Ds Max, AutoCAD ve Adobe Photoshop gibi birçok programda uzmanlaşmanızı sağlayacak online eğitimlerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Mimari tasarım ve uygulama konusunda tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel ve estetik çözümler sunuyoruz. | Mimari ve İç Mimari | Proje ve Uygulama | Pixel Art CHIEF ® Ankara / TURKEY

Hizmetler Mimari

İç Mimari

Dekorasyon

Eğitim

3Ds Max

Photoshop

AutoCAD

Proje

Hepsini göster: 8 hizme Hizmet alanları Türkiye Adres Karapınar Mahallesi. 1172 sk. No:8/A Çankaya

06450 Ankara

Türkiye

+90-5374776460 www.pixelartchief.com