Pixel Art CHIEF Eğitim ve Mimari Uygulama alanında 3D tasarım ve modelleme becerilerinizi geliştirmek için Autodesk 3Ds Max, AutoCAD ve Adobe Photoshop gibi birçok programda uzmanlaşmanızı sağlayacak online eğitimlerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Ayrıca Mimari tasarım ve uygulama konusunda tüm ihtiyaçlarınıza profesyonel ve estetik çözümler sunuyoruz. | Mimari ve İç Mimari | Proje ve Uygulama | Pixel Art CHIEF ® Ankara / TURKEY
- Hizmetler
- Mimari
- İç Mimari
- Dekorasyon
- Eğitim
- 3Ds Max
- Photoshop
- AutoCAD
- Proje
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- Hizmet alanları
- Türkiye
- Adres
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Karapınar Mahallesi. 1172 sk. No:8/A Çankaya
06450 Ankara
Türkiye
+90-5374776460 www.pixelartchief.com