Dan Cam Balkon





Balkonların her mevsim kullanılması amacıyla tercih edilen, istenildiğinde cam panellerin katlanmasıyla tamamen açılabilen balkon kapatma sistemine cam balkon denir. Cam balkon sistemi, alüminyum profil üzerinde tekerlekler yardımıyla kayan cam panellerden oluşur. Camların yapısı temperli ve hafiftir. En çok tercih edilen cam modeli “şeffaf” olmakla birlikte, renk alternatifleri de bolca bulunur. Cam panellerin birleşim noktalarında, şeffaf plastik ya da alüminyum fitil kullanılır. Manzarayı olabildiğince az etkileyen bir balkon kapatma sistemidir.

Cam balkon sistemi, hareketli bir yapıda çalışmasına rağmen, gayet güvenlidir. Camların düşmesi, kopması gibi sorunlar neredeyse hiç oluşmamakta. Ayrıca, sistemde kullanılan camlar temperli, yani havalı camlar olduklarından, kırıldığında araba camı gibi tuz-buz olur. Kesici özellikte değildir, etraftakilere zarar vermez.Hırsızlara karşı da koruma sağlar. Bir cam balkonun dışarıdan açılması hiç de kolay değildir.



