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Dan Cam Balkon
Cam Üreticileri Istanbul
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    Balkonların her mevsim kullanılması amacıyla tercih edilen, istenildiğinde cam panellerin katlanmasıyla tamamen açılabilen balkon kapatma sistemine cam balkon denir. Cam balkon sistemi, alüminyum profil üzerinde tekerlekler yardımıyla kayan cam panellerden oluşur. Camların yapısı temperli ve hafiftir. En çok tercih edilen cam modeli “şeffaf” olmakla birlikte, renk alternatifleri de bolca bulunur. Cam panellerin birleşim noktalarında, şeffaf plastik ya da alüminyum fitil kullanılır. Manzarayı olabildiğince az etkileyen bir balkon kapatma sistemidir.

    Cam balkon sistemi, hareketli bir yapıda çalışmasına rağmen, gayet güvenlidir. Camların düşmesi, kopması gibi sorunlar neredeyse hiç oluşmamakta. Ayrıca, sistemde kullanılan camlar temperli, yani havalı camlar olduklarından, kırıldığında araba camı gibi tuz-buz olur. Kesici özellikte değildir, etraftakilere zarar vermez.Hırsızlara karşı da koruma sağlar. Bir cam balkonun dışarıdan açılması hiç de kolay değildir.


    Hizmetler
    • cam balkon
    • katlanır cam balkon
    • sürme cam balkon
    • panjur
    • pvc pencere
    • sineklik
    • duşakabin
    • stor sineklik
    • plise sineklik
    • küpeşte
    • balkon kapama
    • cam balkoncu
    • otomatik panjur
    • kış bahçesi
    • aluminyum doğrama
    • cam kapı
    • cafe kapama
    • şirket bölmesi
    • cam işleri
    • Hepsini göster: 19 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Barut Sokak No: 5/1. Dükkan Üsküdar
    34700 Istanbul
    Türkiye
    +90-5336505969 www.danyapi.com
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