ÖZET

• En üst kalite bahçe ve plaj şemsiyelerin satıldığı Mega Ticaret bünyesindeki megasemsiye.com online satış sitemiz 2017’de kuruldu.

• Firmamız bahçe şemsiyesi yada mega şemsiye kategorisinde, ahşap gövdeli şemsiye, havuz şemsiyesi, ipli makaralı şemsiye, manuel teleskopik şemsiye, yandan gövdeli şemsiye, cafe şemsiyesi satışı yapmaktadır.

• Yine cumhurbaşkanlığı forsunun yanısıra bakanlıklar ve diğer devlet kurumlarının logolarının işlenebildiği protokol şemsiyesi, herhangi bir kurumun ya da teşkilatın logolarının kullanılabildiği makam şemsiyesi ve oteller ve restoranlar için tercih edilebilecek vale şemsiyesi üretimi ve satışı yaparak bunları iç ve dış piyasadaki müşterilerine pazarlamaktadır. Dilerseniz protokolsemsiyeleri.com internet sitemizden daha detaylı ürün bilgilerine ulaşabilirsiniz.

• Öte yandan atkı imalatı ve atkı tasarımı deyince ilk akla gelen firma olan Mega Atkı da firmamız bünyesinde bulunmaktadır. megaatki.com internet sitemizde dokuma atkı, örme atkı, yazlık saten atkı, polar atkı, triko atkı, seçim ve parti atkılarının yanında promosyon şapka ve sweatshirt tasarımı ve üretiminde siz müşterilerine yüksek kalite ve sorunsuz satış sonrasını vaadetmektedir.

• Her zevke ve bütçeye uygun ürün çeşitliliği, yüksek indirim oranlarıyla üyelerimize ayrıcalıklarla dolu bir alışveriş deneyimi yaşatıyoruz.

BİZ KİMİZ?

Bahçe şemsiyesi ya da dış mekan şemsiyesi aralayanların bir numaralı tercihi olan megasemsiye.com sizin ve müşterilerinizin güvenle gölgelenmesini sağlayacak plaj şemsiyesi, havuz şemsiyesi, ahşap şemsiye, cafe şemsiyesi, yandan gövdeli şemsiye, ipli makaralı şemsiye, manuel teleskopik şemsiye ve şemsiye altlıklarıyla bidon satışı yapmaktadır.

Sitemizde ayrıca, cumhurbaşkanlığı forsunun yanısıra bakanlıklar ve diğer devlet kurumlarının logolarının işlenebildiği protokol şemsiyesi protokol şemsiyesi, yine herhangi bir kurumun, şirketin ya da teşkilatın logolarının kullanılabildiği makam şemsiyesi ve oteller ve restoranlar için tercih edilebilecek vale şemsiyesi üretimi ve satışı yapmaktadır.

Bununla birlikte dilerseniz, firmanız örneğin bağımsız denetim firmasının ve teşkilatınız için logolarınızı nakşedebileceğimiz rengarenk promosyon şemsiyelerimizi tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte taşıması kolay katlanır şemsiyelerimiz de şirketimizin sizlere sunduğu ürünlerden. Diğer taraftan, her çeşit yağmurluk satışımız da yine megasemsiye.com internet sitemizde mevcut durumda.

HANGİ ÜRÜNLERİ BULABİLİRSİNİZ?

1- Bahçe Şemsiyesi: Evinizin, villanızın veya iş yerinizin dış mekanında, teraslarda, havuzlarda ya da plaj veya kumsallarda kullanabileceğiniz mega şemsiye modelleridir. Genel bir boyut verecek olursak, tercih edeceğiniz konuma uygun 2 metreden 6 metreye değişen ebatlarda, kare, yuvarlak veya dikdörtgen şekillerde şemsiye üretimi yapmaktayız. İşte Mega Şemsiye'de bulabileceğiniz bahçe veya dış mekan şemsiye modellerimiz:

a. Ahşap Gövdeli Şemsiye: Yüzde yüz kayın ağacından üretilmektedir. Bu nedenle hafif ve dayanıklıdır. Rengi ceviz rengidir. Kumaşlar İspanya-dan DOCRIL marka olup üretici firma tarafından 10 yıl solmazlık ve çürümezlik garanti edilmektedir.

b. Plaj Şemsiyesi: Plaj ve kumsalların olmazsa olmazı plaj şemsiyeleri, tamamen Türk malıdır. 180 Çap - 200 Çap - 240 Çap ve 250 Çap ebatları mevcuttur.

c. Havuz Şemsiyeleri: Evinizin ya da cafelerinizin havuzları için olmazsa olmaz şemsiyelerdir. 200x200 cm 250x250 cm, 300x300 cm ,400x400 cm,250 çap, 300 çap, 350 çap, 400 çap ve 500 çap boyut seçenekleri ve onlarca renk opsiyonları mevcuttur. Ürünlerimiz arasında polyester kumaşlı, pamuk, Panama kumaşlı ve desenli çeşitlerimiz vardır. Oynar başlık sayesinde plaj şemsiyelerinizi güneşe göre yön verebilirsiniz.

d. İpli Makaralı Şemsiye: Kolaylığı ve ekonomik olması sebebiyle en sık kullanılan açma kapama sistemidir. Şemsiye ortasında bulunan ip çekilerek şemsiyenin açılması sağlanır. Gerilen ip fazlalığı şemsiye gövdesinde bulunan ip sarma kancasına sarılıp ip ucundaki kanca ile sarılan ipin açılması engellenir. Şemsiyeyi kapatmak istediğinizde bu ipi gevşetmeniz yeterli olacaktır.

e. Manuel Teleskopik Şemsiye: Manuel teleskopik şemsiyemizdeki bir adet kolu indirip kaldırarak şemsiyenin açılıp kapanması sağlanmaktadır. Pratik oluşu nedeniyle cafe veya restoran gibi mekanların en çok tercih ettiği şemsiyelerdir. Diğer şemsiyeler gibi değişik kumaş veya boyut seçebiliyorsunuz.

f. Yandan Gövdeli Şemsiye: Kare ve dikdörtgen formatındaki ölçüleri 300x300cm - 350x350cm - 300x400cm şeklinde iken yuvarlak formatındaki ölçüleri 300, 350 ve 400 cm çapındadır. Mermer ayaklarla yere sabitlenir. Kendi etrafında 360 derece dönebilir. Değişik renk seçenekleri mevcuttur.

g. Cafe Şemsiyesi: Cafe Şemsiyesi açık alanlarda hizmet veren çay bahçeleri, restaurantlar, büfeler ve cafelerin tercih şemsiye çeşitidir. Kare formdaki cafe şemsiyesi modellerimiz 300x300cm ile 600x600cm arasında, yuvarlak formdaki şemsiyeler 300 cm ila 700 cm çap arası ölçülerdedir. İçerisinde bulunan sonsuz dişli sistemi yardımıyla, şemsiye yukarı aşağı itilmek suretiyle teleskopik biçimde açılıp kapanması kabiliyeti nedeniyle masa ve sandalyeler kaldırılmadan kullanıma açılıp kapanabilmektedir.

2- Protokol Şemsiyesi, Vale Şemsiyesi, Makam Şemsiyesi: En üst kalite, en sağlam ve en elit yağmur şemsiyesi olarak bilinen Protokol Şemsiyeler, daha çok Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar gibi üst düzey bürokratlar ve onların valeleri tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, otel valeleri de gelen misafirlerini korumak amacıyla bu şemsiyeleri tercih eder. En geniş yağmur şemsiyeleri olması nedeniyle bu sayede üst düzey koruma alanı sağlar. Protokol şemsiyeleri, vale şemsiyesi veya makam şemsiyesi olarak da adlandırılır. Ayrıca bu şemsiyeleri şirketleriniz için de kullanabilirsiniz.

3- Promosyon Şemsiye: Gövde olarak hem ahşap hem de plastik olarak seçeneklerimiz mevcuttur. İstediğiniz renk kumaştan üretebileceğimiz şemsiyelerimizin üzerine logolarınızı ister tek taraflı isterseniz de çift taraflı olarak basmı imkanımız bulunmaktadır. Öte yandan, bu ürün yelpazemiz içinde şeffaf kumaşlı ya da gökkuşağı renkli olarak da tercih yapma imkanına sahipsiniz.

3- Katlanır Şemsiyeler: Bu şemsiye grubumuzda da hem çift taraflı hem de tek taraflı olarak baskı yapma imkanımız mevcuttur. Otomatik şemsiyelerimizde tek satışlarımız da vardır. Oldukça sağlam ürünlerimiz, katlanır yapısı sayesinde yer kaplamayacaktır.

4- Yağmurluklar: 0,14 MM Kısa Ceket Yağmurluk, 0,25 MM Uzun Astarsız Yağmurluk, 0,32 Uzun Astarlı Yağmurluk ve Reflektörlü Yağmurluk çeşitlerimiz mevcuttur. İstediğiniz renk seçeneklerinden tercih edebileceğiniz yağmurluklara logo baskı uygulanmaktadır.