EGESTAR YAPI TASARIM UYGULAMA

Öncelikle bize ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz.

Çalışma şeklimiz ile fark yaratıyoruz! Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda ihtiyacınız olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz.

Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz.

Biliyoruz ki Başarı, yapılan iş sayısında değil, hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir…

Siz değerli müşterilerimize daha iyi, daha hızlı hizmet vermek, telefon veya mail ile

bildirdiğiniz sorunlarınız ile anında iletişime geçerek, hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışma ve yönlendirme yapıldığını bilmenizi isteriz.

Ayrıca, yapılması planlanan, İnşaat, Mekanik ve Elektrik işleri ile ilgili tarafımızı maili ile bilgilendirmenizi rica eder, çalışmalarımızın devamını dilerim.







