EGESTAR YAPI TASARIM UYGULAMA

Öncelikle bize ve firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz.
Çalışma şeklimiz ile fark yaratıyoruz! Önce sizi dinliyor, isteğiniz doğrultusunda ihtiyacınız olan doğru çözümü uygun maliyetle sunuyoruz. Zamanınızın değerli olduğunun farkındayız ve söz verdiğimiz zamanda işimize başlıyor, gereksiz zaman kayıplarını önlüyoruz. İşleri büyük / küçük diye ayırt etmeden güler yüzle yapıyoruz.
Yaptığımız işlerin arkasında duruyor, sorularınızı yanıtlıyor, gerektiğinde müdahale ederek mağdur olmanızı önlüyor, mutlu müşteriler yaratmak için çalışıyoruz.
Biliyoruz ki Başarı, yapılan iş sayısında değil, hakkıyla yapılan iş sonucu memnun müşterilerimizin bizi tavsiye etmesidir…
Siz değerli müşterilerimize daha iyi, daha hızlı hizmet vermek, telefon veya mail ile
bildirdiğiniz sorunlarınız ile anında iletişime geçerek, hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışma ve yönlendirme yapıldığını bilmenizi isteriz.
Ayrıca, yapılması planlanan, İnşaat, Mekanik ve Elektrik işleri ile ilgili tarafımızı maili ile bilgilendirmenizi rica eder, çalışmalarımızın devamını dilerim.
- Hizmetler
- YAPI TASARIM UYGULAMA
- OTOMATİK KAPI DEKORASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON
- MOBİLYA TASARIM UYGULAMA
- CEPHE TASARIM UYGULAMA
- EV OFİS TASARIM UYGULAMA
- PEYZAJ TASARIM UYGULAMA
- ÇATI KAPLAMA UYGULAMA
- ASMA TAVAN UYGULAMA
- ZEMİN KAPLAMA UYGULAMA
- DUVAR KAPLAMA UYGULAMA
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- Hizmet alanları
- İNŞAAT – ELEKTRİK – MEKANİK PROJE TASARIM UYGULAMA
- Şirket ödülleri
- Uzun yıllardır bu sektörde tecrübelerimizi siz müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.
- Egestar tasarım, tecrübeli tasarım ekibi ve pazarlama uzmanları ile
- firmalara, ürün tasarımı, P.O.P (satış noktası), mağaza ve ofis
- tasarımı, fuar standı tasarımı konularında pazarlamaya yönelik tasarım
- çözümleri sunmaktadır. egestar tasarım, sunduğu tasarım hizmeti ile
- markaların satış zincirindeki önemli halkalarını oluşturarak iletişimsel
- ihtiyaçlarına görsel ve fonksiyonel çözümler sunmaktadır.
- Egestar tasarım, atılan adımları takip eden değil; yeni adımlar
- atan, yenilikçi ve takip edilen tasarımlar üretir. Tasarımlarının
- bütünselliğini sağlamak amacıyla fonksiyon ve estetik ilişkisini,
- hiyerarşik bir anlayış ile belirler ve tüm tasarımlarını interaktif bir
- ortamda gerçekleştirir.
- Egestar tasarım olarak “Tek Yetenekli” olmamak için, basit
- araştırmalar neticesinde elde edilebilir teorik bilgilere değil,
- geleceği şekillendirebileceğimiz pratik bilgilere yatırım yapıyoruz.
- Tasarımcılarımız projeleri ele alırken tasarımın her kolunda hizmet
- verebilme bilinci ile çok yönlü ve bütünsel çözümler üretiyor. Böylece
- ortaya çıkan tasarımlar hem çekici, hem üretilebilir, hem uygun
- maliyetli, hem de kolay kullanılabilme özelliklerine sahip olur.
- Kaliteli, kolay ulaşılabilir, hızlı ve konforlu bir müşteri deneyimi
- sağlamak amacı ile müşterilerimiz ile çalışmaya başladığımız andan
- itibaren ayrı bir şirket gibi değil; sanki kendi şirketlerine bağlı
- tasarım departmanı gibi çalışarak müşteri çıkarlarını koruyan ve ona
- fayda sağlayan çözümler üretmektey
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- Adres
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RECEP PEKER CAD.SİNAN MAH. NO:23/D
00007 Antalya
Türkiye
+90-5425948529 www.egestaryapi.com