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bezdencanta.com
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    4 farklı sektörde hizmet veren OB GRUP Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. LTD. ŞTİ. şirketinin bir markası olan bezdencanta.com, sizler için sürekli araştırma yaparak, yenilikçi ve çevre dostu ürünler üretmektedir. 


    Sizler için, Türkiye ve dünyanın her tarafına organik ham bez çantalar üreten firmamız hızlı teslimat ve düşük fiyat garantisi ile sektöründe lider bez çanta firmasıdır. 


    Sektörde 10 yılı aşkın tecrübemiz ve çevre dostu ürünlerimizle birlikte firmanızı sosyal sorumluluk alanlarında daha iyi bir noktaya taşıyacağımızın sözünü vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Toptan ve Perakende
    • Promosyon
    • Etkinlik
    • Fuar
    • Baskılı ve Baskısız Bez Çantalar.
    Hizmet alanları
    Promosyon ve İstanbul
    Adres
    Kağıthane Cad. Mimaran Plaza No: 26-2/20
    34400 İstanbul
    Türkiye
    +90-5300102829 www.bezdencanta.com
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