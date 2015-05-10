Cemre mobilya imalat ve dekorasyon

cemre mobilya olarak sektorde ozel siparis ve dekorasyonlarda musteri memnuniyet odakli hizmet vermekten siz degerli musterilerimizin taleplerinde cozum ortagi olmaktan....

Bunyesinde yurt ici ve yurt disi siparislerde daima yeni urunlerin kaliteli imalat ve kaliteli iscilikle gununde musteriye ulastirmanin gayreti icerisinde 2001 yilindan beri buyuyen sektore ayak.uydurarak hizmet vermektedir