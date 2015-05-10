cemre mobilya olarak sektorde ozel siparis ve dekorasyonlarda musteri memnuniyet odakli hizmet vermekten siz degerli musterilerimizin taleplerinde cozum ortagi olmaktan....
Bunyesinde yurt ici ve yurt disi siparislerde daima yeni urunlerin kaliteli imalat ve kaliteli iscilikle gununde musteriye ulastirmanin gayreti icerisinde 2001 yilindan beri buyuyen sektore ayak.uydurarak hizmet vermektedir
- Hizmet alanları
- Mobilya imalat ve dekorasyo
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Refefanarimiz armut. Com uzerinde hizmet verdigimiz musterilerimizdir
- Adres
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Sevketdag caddesi
34160 Istanbul
Türkiye
+90-5551449092
Yasal mülkiyet
osman parilti cemre mobilya imalat ve dekorasyon