Hürtaş Mermer Dekorasyon Firması olarak bizler Afyonkarahisar’da mermer dekorasyon sektörünün ilk üreticilerinden biriyiz. Ahmet ve Lokman KAYAHAN kardeşler olarak 1983 yılında İscehisar’daki atölyemizde imalata başladık. Mermere şekil vermek dünyanın en zor işlerinden biridir, biz bu zor işi sanata ve yaşam tarzına dönüştürdük. İşimizi severek yapıyoruz. Atölyemizde mermer sütun, mermer çeşme, mermer hamam kurnası, mermer fıskiye, mermer tezgah, antik taş imalatı, çevre düzenleme ve peyzaj alanında kullanılan mermer minyatür ve heykelleri imal ediyoruz. Tecrübeli el işçiliğimizle nesilden nesile aktarılacak ürünler üretiyoruz. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı bir çok kurum ve kuruluşa üretim yaptık. En güzel mermerleri sizler için seçip sanatsal yapılara dönüştürüyoruz.