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Hürtaş Mermer
Karo, Taş & Tezgâhlar Afyonkarahisar
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mermer Fıskiye
    Mermer Çeşme, Hürtaş Mermer Hürtaş Mermer BahçeHavuz & Göletler
    Mermer Çeşme, Hürtaş Mermer Hürtaş Mermer BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    Mermer Çeşme, Hürtaş Mermer Hürtaş Mermer BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
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    Mermer Çeşme

    Hürtaş Mermer Dekorasyon Firması olarak bizler Afyonkarahisar’da mermer dekorasyon sektörünün ilk üreticilerinden biriyiz. Ahmet ve Lokman KAYAHAN kardeşler olarak 1983 yılında İscehisar’daki atölyemizde imalata başladık. Mermere şekil vermek dünyanın en zor işlerinden biridir, biz bu zor işi sanata ve yaşam tarzına dönüştürdük. İşimizi severek yapıyoruz. Atölyemizde mermer sütun, mermer çeşme, mermer hamam kurnası, mermer fıskiye, mermer tezgah, antik taş imalatı, çevre düzenleme ve peyzaj alanında kullanılan mermer minyatür ve heykelleri imal ediyoruz. Tecrübeli el işçiliğimizle nesilden nesile aktarılacak ürünler üretiyoruz. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı bir çok kurum ve kuruluşa üretim yaptık. En güzel mermerleri sizler için seçip sanatsal yapılara dönüştürüyoruz.

    Hizmetler
    • mermer çeşme
    • mermer sütun
    • mermer kurna
    • şadırvan
    • mermer lavabo
    • mermer saksı
    • mermer fıskiye
    Hizmet alanları
    Mermer işleme ve AFYONKARAHİSAR
    Adres
    İscehisar
    03750 Afyonkarahisar
    Türkiye
    +90-5333379061 www.hurtasmermer.com
    Yasal mülkiyet

    Resimlerin yasal sahibi firmamızdır.

    Değerlendirmeler

    ugurcan zorer
    Çok memnun kaldık her şey için teşekkürler
    yaklaşık 1 yıl önce
    OĞUZHAN BAYDAK
    Gerçekten harika bir işçilik teşekkür ediyorum emekleri için
    yaklaşık 1 yıl önce
    Gülşah Kayahan
    Ahmet Beye el işinden dolayı ve ilgisinden dolayı çok teşekkür ederiz
    yaklaşık 1 yıl önce
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