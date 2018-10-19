USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT

- USTAOĞLU Cephe olarak 30 yıllık tecrübemizle ; Cephelerde Kaplama Tuğlası, Park ve Bahçelerde Taban Tuğlası, Özel mekanlarınızda Cotto, Pres Tuğla ve İç Mekan Dekoratif Tuğla uygulamalarında ulaştığı profesyönel deneyimi, günümüzdeki ileri yapı bilimi ve mimarisiyle birleştirerek devam ettirmektedir
USTAOĞLU İLE GÜVENiLiR ve KALİTELİ HiZMET Uzman kadromuz ile işin en doğrusunu ve en güvenilir hizmetini veriyoruz. Çünkü ortaya çıkardığımız eser hem sizin için, hem bizim için hem de doğa ve çevre için çok önemli.
USTAOĞLU İLE GÜLEN YÜZLER MUTLU MÜŞTERi Yapmış olduğumuz, yer aldığımız tüm projelerdeki müşterilerimiz bizden memnun ayrıldı. Bu konuda siparişi aldığımız masa başındaki andan itibaren projeyi bitiren saha teslim ekimize kadar olan süreçte hep gülen yüz mutlu müşteri oluşturmak için çalışırız. Siz de bizimle tanıştığınıza memnun olacaksınız.
- Günümüz yapı sektöründe Tuğla Cepheler konusunda ki bilgi ve tecrübemizle Sorunsuz İş Teslimleri , Karşılıklı İş Memnuniyeti ile oluşan güvene dayalı dostluklar bizlerin en değerli kazancıdır. Bu kazanç bizleri sizlerle buluşturan önemli bir bağdır.
- Hizmetler
- 1- Pres Tuğlalar ile bahçe duvarları Yapmak.
- 2- Mekanik Sistemler Kullanarak Pres Tuğlalar ile dekoratif bina duvarları oluşturmak.
- 3- Binalarda
- Sıva Üstü Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
- 4- Binalarda
- Özel Üretilen Tuğla Kanallı Yalıtım Levhaları Kullanarak Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
- 5- Binalarda
- Özel Üretilen Yapı Elemanları ile A1 yanmaz Sistem oluşturarak Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
- 6- Binalarda
- Mekanik Sistemler Kullanılarak A1 yanmaz Sistem oluşturup Terracotto (Kil Panel) Giydirme Cephe Uygulamaları Yapmak.
- 7- Bahçelerde
- Parklarda
- Otoparklarda Taban Tuğlası Uygulamaları Yapmak.
- 8- Havuz kenarlarında
- Özel Peyzaj Alanlarında
- Villa Yürüyüş yollarında Cotto Tuğla Uygulamaları Yapmak.
- 9- İç Mekanlarda Dekoratif Tuğla Uygulamaları Yapmak.
- Hepsini göster: 17 hizme
- Hizmet alanları
- TÜRKİYE
- Adres
-
Osman Gazi Mah. Pırlanta Cad. Zümrüt Sk. No:23
34010 Istanbul
Türkiye
+90-5323023330 www.ustaoglucephe.com