현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT
Dekoratörler Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • 20X40 ZEMİN COTTO TUĞLASI, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Zeminler Tuğla Kırmızı
    20X40 ZEMİN COTTO TUĞLASI, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Zeminler Tuğla Kırmızı
    20X40 ZEMİN COTTO TUĞLASI, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Zeminler Tuğla Sarı
    20X40 ZEMİN COTTO TUĞLASI
    SARI DOĞAL TAŞ, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    SARI DOĞAL TAŞ, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    SARI DOĞAL TAŞ, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    SARI DOĞAL TAŞ
    VR GAYRİMENKÜL, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    VR GAYRİMENKÜL, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    VR GAYRİMENKÜL, USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT USTAOĞLU CEPHE İNŞAAT Klasik Duvar & Zemin Tuğla Sarı
    VR GAYRİMENKÜL
    • USTAOĞLU Cephe olarak 30 yıllık tecrübemizle ; Cephelerde Kaplama Tuğlası, Park ve Bahçelerde Taban Tuğlası, Özel mekanlarınızda Cotto, Pres Tuğla ve İç Mekan Dekoratif Tuğla uygulamalarında ulaştığı profesyönel deneyimi, günümüzdeki ileri yapı bilimi ve mimarisiyle birleştirerek devam ettirmektedir


    USTAOĞLU İLE GÜVENiLiR ve KALİTELİ HiZMET Uzman kadromuz ile işin en doğrusunu ve en güvenilir hizmetini veriyoruz. Çünkü ortaya çıkardığımız eser hem sizin için, hem bizim için hem de doğa ve çevre için çok önemli.

    USTAOĞLU İLE GÜLEN YÜZLER MUTLU MÜŞTERi Yapmış olduğumuz, yer aldığımız tüm projelerdeki müşterilerimiz bizden memnun ayrıldı. Bu konuda siparişi aldığımız masa başındaki andan itibaren projeyi bitiren saha teslim ekimize kadar olan süreçte hep gülen yüz mutlu müşteri oluşturmak için çalışırız. Siz de bizimle tanıştığınıza memnun olacaksınız.

    • Günümüz yapı sektöründe Tuğla Cepheler konusunda ki bilgi ve tecrübemizle Sorunsuz İş Teslimleri , Karşılıklı İş Memnuniyeti ile oluşan güvene dayalı dostluklar bizlerin en değerli kazancıdır. Bu kazanç bizleri sizlerle buluşturan önemli bir bağdır.
    Hizmetler
    • 1- Pres Tuğlalar ile bahçe duvarları Yapmak.
    • 2- Mekanik Sistemler Kullanarak Pres Tuğlalar ile dekoratif bina duvarları oluşturmak.
    • 3- Binalarda
    • Sıva Üstü Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
    • 4- Binalarda
    • Özel Üretilen Tuğla Kanallı Yalıtım Levhaları Kullanarak Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
    • 5- Binalarda
    • Özel Üretilen Yapı Elemanları ile A1 yanmaz Sistem oluşturarak Klinker Kaplama Tuğla Uygulamaları Yapmak.
    • 6- Binalarda
    • Mekanik Sistemler Kullanılarak A1 yanmaz Sistem oluşturup Terracotto (Kil Panel) Giydirme Cephe Uygulamaları Yapmak.
    • 7- Bahçelerde
    • Parklarda
    • Otoparklarda Taban Tuğlası Uygulamaları Yapmak.
    • 8- Havuz kenarlarında
    • Özel Peyzaj Alanlarında
    • Villa Yürüyüş yollarında Cotto Tuğla Uygulamaları Yapmak.
    • 9- İç Mekanlarda Dekoratif Tuğla Uygulamaları Yapmak.
    • Hepsini göster: 17 hizme
    Hizmet alanları
    TÜRKİYE
    Adres
    Osman Gazi Mah. Pırlanta Cad. Zümrüt Sk. No:23
    34010 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323023330 www.ustaoglucephe.com

    Değerlendirmeler

    Barış Aktunç
    Gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz Mertcan beye
    9 ay önce
    Ahmet Ulusal
    yaklaşık 1 yıl önce
    davut saglam
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element