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KOÇ OFİS proje uygulama ariete design
3D Görselleştirme Istanbul
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    İçmekânlarınişlevselvenitelikliolabilmesineilişkinsorunlarıtanımlayarakaraştıranveyaratıcılığınıkatarakçözen;tasarımanaliziyapan,şantiyedenetimi,yapısistemleri,estetik,donanımkonusundagüncelbilgiverenveiçmekânailişkinçizimvedokümanlarıhazırlamaküzeregerekeneğitimvedeneyimesahiptir.BirdenfazlaunsurunduyularımızaaktarıldığıbuortamdatekbirözelliğiişaretetmekyerinebirplanyaratmavegeliştirmesürecinedahilolanDANIŞMANLIKHİZMETİdiğerbütünbaşlıklarıbesleyentemelunsurdur.Bakışaçısıolarakgenişbirperspektiftentümihtimalleridüşünebilmebecerisikazanılmışenerjiileçıkılanbuyolculuktakisüreciyöneterek,sizlereenhizmetisunmayıamaçlayanbirmimarlıkfirmasıdır.Uygulamakontrolörlüğü,Projeveuygulamayönetimi,Mimariveiçmimaridanışmanlıkhizmetleri,İnceyapıvedekorasyonkontrolörlükhizmetleri,Projeanalizaraştırmaveanaliz,2d3dmimariveiçmimaritasarımsüreciyönetimi.


    Birmimarimekânıniçindekullanıcılaraişlevselyapısalveestetikölçütleregöreenuyguntasarımısunmakiçinçözümlerüretir.Süreciprofesyonelelemanlardanoluşan,dinamikveyaratıcıekibiyleyürütenArieteDizayn;projelerindeergonomi,konfor,kalite,sürevemaliyetgibiesaslarıdagözönündebulundurarakkullanıcılarınihtiyaçlarınıeniyişekildekarşılayabilmeyiprensipedinmiştir.ArieteDizayngelişenürünvemalzemebilgisikonusundagüncelbirkütüphaneyesahipolmasınınavantajınıprojeaşamasındagerçekleörtüşecekşekildemüşteriyesunar.Süreklideğişentasarımtrendleriyleuyumluiçmimaritasarımlaryaparken,modernçağınestetikanlayışınıvetasarımilkeleriniyaşamalanlarınaentegreederek,yapılantasarımındaherzamanyenilikçiözgünbirifadeilebuluşmasıkonusundatitizdavranır.ArieteDizayn,mimaritasarımanlayışınadetayvekalitekatan,yaşamalanıylakullanıcılarıbütünleştirenprojelertasarlamaktadır.

    Hizmetler
    mimarlık proje uygulama inşaat
    Hizmet alanları
    • eğitim sektörü ticari otel hastane klinik
    • istanbul
    Adres
    birlik caddesi 903 sokak no 3
    34560 Istanbul
    Türkiye
    +90-2124339090 www.arietedesign.com
    Yasal mülkiyet

    Birmimarimekânıniçindekullanıcılaraişlevselyapısalveestetikölçütleregöreenuyguntasarımısunmakiçinçözümlerüretir.Süreciprofesyonelelemanlardanoluşan,dinamikveyaratıcıekibiyleyürütenArieteDizayn;projelerindeergonomi,konfor,kalite,sürevemaliyetgibiesaslarıdagözönündebulundurarakkullanıcılarınihtiyaçlarınıeniyişekildekarşılayabilmeyiprensipedinmiştir.ArieteDizayngelişenürünvemalzemebilgisikonusundagüncelbirkütüphaneyesahipolmasınınavantajınıprojeaşamasındagerçekleörtüşecekşekildemüşteriyesunar.Süreklideğişentasarımtrendleriyleuyumluiçmimaritasarımlaryaparken,modernçağınestetikanlayışınıvetasarımilkeleriniyaşamalanlarınaentegreederek,yapılantasarımındaherzamanyenilikçiözgünbirifadeilebuluşmasıkonusundatitizdavranır.ArieteDizayn,mimaritasarımanlayışınadetayvekalitekatan,yaşamalanıylakullanıcılarıbütünleştirenprojelertasarlamaktadır.

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