Ergün Döküm ve Granit Mermer San. Tic.

Ergün Mermer ve Dekorasyon Firması olarak 1992 den beri Kayseri'de ve civar illerinde Müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Toplu ve Perakende işlerde kaliteli malzemeyi titiz işçiliğimizle birleştirerek sektörümüzün öncü firmalarından olmaya devam ediyoruz. Mutfak Tezgahı, Basamak, Küpeçte, Denizlik ve Tüm Mermer İşlerinde Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz.
- Hizmetler
- ücretsiz ölçü ve keşif hizmetleri
- montaj
- kaliteli işçilik
- kaliteli malzeme
- mermer
- tezgah
- dekorasyon
- tasarım
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- Hizmet alanları
- Döküm Mutfak Tezgahı
- Mutfak dolapları
- Granit
- Doğal Taş
- Basamak
- Denizlik
- Küpeçte
- KAYSERİ
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- Adres
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Eski Sanayi Böl. 6005. cadde Yani Pasaj içi No:4 Kocasinan
38010 Kayseri
Türkiye
+90-5530518638 www.ergunmermer.com