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Ergün Döküm ve Granit Mermer San. Tic.
Mutfak Üreticileri Kayseri
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    • Ergün Mermer ve Dekorasyon Firması olarak 1992 den beri Kayseri'de ve civar illerinde Müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Toplu ve Perakende işlerde kaliteli malzemeyi titiz işçiliğimizle birleştirerek sektörümüzün öncü firmalarından olmaya devam ediyoruz. Mutfak Tezgahı, Basamak, Küpeçte, Denizlik ve Tüm Mermer İşlerinde Müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz.

    Hizmetler
    • ücretsiz ölçü ve keşif hizmetleri
    • montaj
    • kaliteli işçilik
    • kaliteli malzeme
    • mermer
    • tezgah
    • dekorasyon
    • tasarım
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Döküm Mutfak Tezgahı
    • Mutfak dolapları
    • Granit
    • Doğal Taş
    • Basamak
    • Denizlik
    • Küpeçte
    • KAYSERİ
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Eski Sanayi Böl. 6005. cadde Yani Pasaj içi No:4 Kocasinan
    38010 Kayseri
    Türkiye
    +90-5530518638 www.ergunmermer.com

    Değerlendirmeler

    ugur özcan
    9 ay önce
    Halit Mızrak
    12 ay önce
    Emrah Mutlu
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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