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salihorcun
3D Görselleştirme İzmir
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Projeler

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    salihorcun

    5 yıldır 3d modelleme üzerine çalışmaktayım. çalışmalarımda istenilen fikirleri birebir yansıtabilmeye çok önem veriyorum. Ayrıca 3ds max programının sağladığı render kalitesi ile fotogerçekçiliğe en yakın sonuçlar çıkarabiliyorum. www.salihorcun-gursel.squarespace.com adresinden kendi çalışmalarımın bulunduğu portfolyoya ulaşabilirsiniz.

    Hizmetler
    • 3D Mimari Görselleştirme
    • Mobilya tasarım
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    74100 İzmir
    Türkiye
    +90-5438838873 salihorcun-gursel.squarespace.com
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