5 yıldır 3d modelleme üzerine çalışmaktayım. çalışmalarımda istenilen fikirleri birebir yansıtabilmeye çok önem veriyorum. Ayrıca 3ds max programının sağladığı render kalitesi ile fotogerçekçiliğe en yakın sonuçlar çıkarabiliyorum. www.salihorcun-gursel.squarespace.com adresinden kendi çalışmalarımın bulunduğu portfolyoya ulaşabilirsiniz.
- Hizmetler
- 3D Mimari Görselleştirme
- Mobilya tasarım
- Hizmet alanları
- İzmir
- Adres
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74100 İzmir
Türkiye
+90-5438838873 salihorcun-gursel.squarespace.com