5 yıldır 3d modelleme üzerine çalışmaktayım. çalışmalarımda istenilen fikirleri birebir yansıtabilmeye çok önem veriyorum. Ayrıca 3ds max programının sağladığı render kalitesi ile fotogerçekçiliğe en yakın sonuçlar çıkarabiliyorum. www.salihorcun-gursel.squarespace.com adresinden kendi çalışmalarımın bulunduğu portfolyoya ulaşabilirsiniz.