Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anlayışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok istihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız.

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım ruhu ile teknolojik gelişmelere göre şirketimizi yenilemekteyiz ve siz değerli müşterilerimiz ve bölgemizin gelişimi için teknik kadrolarımız ile hizmetinizdeyiz.Dicleli yapı özellikle uygulama ve detay çözümleri ile müşterilerine hizmet vermektedir.

Süre gelen zaman içerisinde banka, mağaza ve özel şirket tasarım ve uygulamaları yapmakta olan Dicleli Yapı’nın temel amacı uygulama öncesi ve sonrası % 100 müşteri memnuniyetidir.Şirket olarak temel amacımız, uygulamasını yapmakta olduğumuz şantiyelerimizin kalitesi, uygulamanın iş güvenlik kurallarına, iş programlarına ve teknik şartnamelere uygunluğu ile zamanında tamamlanmasıdır. Projenin büyüklüğü alan ile ölçülmemekle birlikte kaliteli işin zamanında müşteriye teslim edilmesi ile belirlenmektedir.