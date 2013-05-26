LG+PARTNERS Levent Gültegin tarafından 2015 yılında kurulan, mimari bir projenin fikir aşamasından uygulanmasına kadar bütün süreçlerinde Mimari Proje ve Danışmanlık hizmeti veren BIM tabanlı, İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir.

Deneyimli, dinamik ve profesyonel ekibimiz ile süreci yürütürken; konfor, ergonomi, kalite, sürdürebilirlik ve maliyet konularını öncelikli tutuyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte zarif ve verimli mimari çözümler üretiyoruz. Ürün geliştirme aşamasında, müşterilerimizin güncel ve geniş ürün yelpazesinden haberdar olmasını sağlıyoruz.

İşlevsellik, teknoloji, doğal çevre gibi öncüllerin bir arada düşünerek; bu doğrultuda hazırlanmış tasarım çözümlerinin, insan etkileşimini arttırmasını ve entegrasyonunu sağlıyoruz. Yenilikçi ve geleneksel tasarım kriterlerini birlikte kullanarak, hem uygulama kolaylığı sağlayan hem estetik olan yapılar tasarlıyoruz.

LG+PARTNERS olarak ayrıcalığımız, BIM uygulamalarının öncüsü olan Revit Architecture ile proje sürecini yürütürken, estetik, fonksiyonel, sürdürülebilir, çevre dostu ve daha verimli mimari çözümler üretmektir.