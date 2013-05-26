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LG+PARTNERS
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • BUİLDİNG INFORMATİON MODELİNG (BIM), LG+PARTNERS LG+PARTNERS Zeminler Gümüş/Altın Sarı
    BUİLDİNG INFORMATİON MODELİNG (BIM)
    KARTEPE INTERMODAL LOJİSTİK MERKEZİ, LG+PARTNERS LG+PARTNERS Prefabrik ev Bakır/Bronz/Pirinç Altın Sarısı
    KARTEPE INTERMODAL LOJİSTİK MERKEZİ
    VIAPORT VENEZIA, LG+PARTNERS LG+PARTNERS Bitişik ev Aluminyum/Çinko Kahverengi
    VIAPORT VENEZIA
    VIALAND, LG+PARTNERS LG+PARTNERS Apartman Ahşap-Plastik Kompozit Turkuaz
    VIALAND
    STAR OF BOSPHORUS DATACENTER, LG+PARTNERS LG+PARTNERS Prefabrik ev Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    STAR OF BOSPHORUS DATACENTER
    IKON KAROL BAYRAMPAŞA, LG+PARTNERS LG+PARTNERS Apartman Ahşap-Plastik Kompozit Metalik/Gümüş
    IKON KAROL BAYRAMPAŞA
    Hepsini göster: 7 proje

    LG+PARTNERS Levent Gültegin tarafından 2015 yılında kurulan, mimari bir projenin fikir aşamasından uygulanmasına kadar bütün süreçlerinde Mimari Proje ve Danışmanlık hizmeti veren BIM tabanlı, İstanbul merkezli bir mimarlık ofisidir.

    Deneyimli, dinamik ve profesyonel ekibimiz ile süreci yürütürken; konfor, ergonomi, kalite, sürdürebilirlik ve maliyet konularını öncelikli tutuyoruz. Müşterilerimiz ile birlikte zarif ve verimli mimari çözümler üretiyoruz. Ürün geliştirme aşamasında, müşterilerimizin güncel ve geniş ürün yelpazesinden haberdar olmasını sağlıyoruz.

    İşlevsellik, teknoloji, doğal çevre gibi öncüllerin bir arada düşünerek; bu doğrultuda hazırlanmış tasarım çözümlerinin, insan etkileşimini arttırmasını ve entegrasyonunu sağlıyoruz. Yenilikçi ve geleneksel tasarım kriterlerini birlikte kullanarak, hem uygulama kolaylığı sağlayan hem estetik olan yapılar tasarlıyoruz.

    LG+PARTNERS olarak ayrıcalığımız, BIM uygulamalarının öncüsü olan Revit Architecture ile proje sürecini yürütürken, estetik, fonksiyonel, sürdürülebilir, çevre dostu ve daha verimli mimari çözümler üretmektir.

    Hizmetler
    • İnşaat
    • mimarlık
    • inşaat
    • iç mimarlık
    • eğitim
    • danışmanlık
    • BIM
    • dekorasyon
    • tadilat
    • tasarım
    • ruhsat
    • uygulama
    • revit
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Göztepe Mahallesi Rüzgarlı Çıkmazı Sokak Göksu Evleri No:2 Villa:1 Beykoz
    34815 İstanbul
    Türkiye
    +90-2166688188 www.lg-partners.com/tr

    Değerlendirmeler

    Deniz Yıldız
    yaklaşık 4 yıl önce
    İsmail ÖZALP
    yaklaşık 3 yıl önce
    levent gültegin
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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