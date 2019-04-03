Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi

MesArch Tasarım, 2017 yılında Cemile Özkan Kayacık tarafından "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı" kapsamında kurulan bir işletmedir. İzmir İli'nde; mimari, iç mimari ve peyzaj projelerinde teknoloji tabanlı hizmet veren bir işletme olmamızın yanında danışmanlık hizmetlerini de portföyümüze sunmaktayız.

Eğitim yapıları üzerine uzmanlığımı tamamlamış olmam ile birlikte "eğitim yapıları mimarisi" de vermiş olduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Müşterilerimizin beklentisi analiz edilerek, konsept proje ve tasarım aşamasında kadar 3d model- render gibi farklı araçlarla sunumlarımızı gerçekleştirmekteyiz.