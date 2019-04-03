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Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Tobacco Miller Concept, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Tobacco Miller Concept, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Tobacco Miller Concept, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Tobacco Miller Concept
    Canada Container House , Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Aluminyum/Çinko Beyaz
    Canada Container House , Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    Canada Container House , Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    +1
    Canada Container House
    "L" Container House, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    "L" Container House, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    "L" Container House, Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Cemile Ozkan Kayacik Mimarlik Ofisi Prefabrik ev Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    "L" Container House

    MesArch Tasarım, 2017 yılında Cemile Özkan Kayacık tarafından "KOSGEB Girişimcilik Destek Programı" kapsamında kurulan bir işletmedir. İzmir İli'nde; mimari, iç mimari ve peyzaj projelerinde teknoloji tabanlı hizmet veren bir işletme olmamızın yanında danışmanlık hizmetlerini de portföyümüze sunmaktayız.

    Eğitim yapıları üzerine uzmanlığımı tamamlamış olmam ile birlikte "eğitim yapıları mimarisi" de vermiş olduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır. Müşterilerimizin beklentisi analiz edilerek, konsept proje ve tasarım aşamasında kadar 3d model- render gibi farklı araçlarla sunumlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Peyzaj Mimarlığı
    • 3d modelleme
    • Render
    Hizmet alanları
    • Mimarlık ve Danışmanlık Faliyetleri
    • İzmir
    Adres
    35510 İzmir
    Türkiye
    +90-5068874294
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