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BBDECK AHŞAP KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ SAN TİC LTD ŞTİ
Yer Döşemeleri İzmir
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    • Ahşap kompozit: sert ahşap lifleri ile yüksek yoğunluklu polietileni yüksek teknoleji ile birleştirerek ahşap ve plastiğin üstün özelliklerini ve avantajlarını bir arada insanoğlunun kullanımına sunan,ahşabın doğal görümünü ve sıcaklığını hissettirirken HDPE nin düşük bakım ve yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getiren teknolojik bir üründür.

    kullanım alanlar:park ve bahçeler,havuz kenarları,teraslar,sahil ve plajlar,açık alanlarda,pergola ve kamelyalarda ,bina dış cephe kaplamalarında,konut ve villalarda her türlü kamu ve özel projelerde.

    WOOD COMPOSİTE SYSTEMS

    Wood composite is a technological product that combines rigid hardwood fibers and high density polythylene with high technology, presenting yhe superior features and advantages of hardwood adn plastic to the usage of mankind; adn combines the low maintenance and high endurance of HDPE while giving the natural appearance and warmth of hardwood.

    Usage Areas

    Parks and gardens, pool sides, terraces, coasts and beaches, marinas and bays, garden paths, winter gardens, verandas , open spaces, saunas, pergolas, exterior envelopes of buildings, houses, villas, all kinds of public and private projects.

    Hizmetler
    ÜRETİM, SATIŞ, ve UYGULAMA
    Hizmet alanları
    • park ve bahçeler
    • havuz kenarları
    • teraslar
    • sahil ve plajlar
    • açık alanlarda
    • pergola ve kamelyalarda
    • bina dış cephe kaplamalarında
    • konut ve villalarda her türlü kamu ve özel projelerde.
    • İZMİR
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Kısık sanayi 1.cad no:119 Menderes/İZMİR
    35410 İzmir
    Türkiye
    +90-5324865583 www.bbdeck.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Bütün hakları saklıdır.

    All rights deserved.

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