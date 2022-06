Degostudio Mimarlık

TR:

Degostudio küresel bir vizyona sahip İstanbul merkezli bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisidir. Portfolyosunda farklı ölçek ve tipolojiden projeleri barındırmaktadır. Kurulduğu günden itibaren, kamu ve özel sektörden kişi, kurum ve kuruluşlara tasarım, mühendislik, sanat ve teknoloji konularından uzmanlarla kurduğu işbirlikleriyle desteklenen, proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.





EN:

degostudio is an architecture and urban design office with global vision based in Istanbul, Turkey. Its portfolio consists of a diversified set of projects and scales, from urban design to interiors. Since its foundation, degostudio has collaborated with professionals from different fields of design, engineering, arts and technology to provide project and consulting services to a wide range of private and public sector clients.