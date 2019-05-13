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Degostudio Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Zincirlikuyu Ortak Çalışma Ofisi, Degostudio Mimarlık Degostudio Mimarlık Ticari alanlar
    Zincirlikuyu Ortak Çalışma Ofisi, Degostudio Mimarlık Degostudio Mimarlık Ticari alanlar Bej
    Zincirlikuyu Ortak Çalışma Ofisi, Degostudio Mimarlık Degostudio Mimarlık Ticari alanlar Bej
    +7
    Zincirlikuyu Ortak Çalışma Ofisi

    TR:

    Degostudio küresel bir vizyona sahip İstanbul merkezli bir mimarlık ve kentsel tasarım ofisidir. Portfolyosunda farklı ölçek ve tipolojiden projeleri barındırmaktadır. Kurulduğu günden itibaren, kamu ve özel sektörden kişi, kurum ve kuruluşlara tasarım, mühendislik, sanat ve teknoloji konularından uzmanlarla kurduğu işbirlikleriyle desteklenen, proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.


    EN:

    degostudio is an architecture and urban design office with global vision based in Istanbul, Turkey. Its portfolio consists of a diversified set of projects and scales, from urban design to interiors. Since its foundation, degostudio has collaborated with professionals from different fields of design, engineering, arts and technology to provide project and consulting services to a wide range of private and public sector clients.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Konut
    • Otel
    • Ofis
    • Peyzaj
    • Uygulama
    • Projelendirme
    • İnşaat
    • Danışmanlık
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • Türkiye
    • Romanya
    • Katar
    • Hırvatistan
    • Mısır
    • Türkmenistan
    • Azerbaycan
    Şirket ödülleri
    • Türkiye Mimarlık Yıllığı Seçkisi, 2018,
    • Sancaktepe Engelli Rehabilitasyon Merkezi
    • Mansiyon Ödülü, 2017
    • Gelibolu Tarihi Alan Yeni Şehitlik Tasarımları Yarışması
    • 2. Ödül, 2017
    • TOKİ 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması, Karadeniz Bölgesi
    • Teşvik Ödülü, 2017
    • 9. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, Proje Dalı
    • 1. Ödül, 2016
    • Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, Analiz ve Planlama Dalı (Projenin Bütün Yapılarının Mimari Tasarımı)
    • Proje Dalında Ödül, 2015
    • Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülleri
    • 1. Mansiyon, 2013
    • MEB Davetli Kampüs Tasarımı Yarışması, Muğla Milas Bölgesi
    • Eşdeğer Birincilik, 2009
    • TOKİ Kayabaşı Toplukonut Mimari Fikir Projesi Yarışması
    • Hepsini göster: 23 ödül
    Adres
    Asmalımescit Mh. Ensiz Sk. No:10/2
    34430 İstanbul
    Türkiye
    +90-5363042868 dego.studio

    Değerlendirmeler

    Sertaç Köse
    1 yıldan fazla önce
    fadime kul
    2 yıldan fazla önce
    Orhan Çanaktan
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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