MENEVŞE İÇ MİMARLIK

Menevşe İç Mimarlık olarak projelendirme, anahtar teslim dekorasyon ve renovasyon, kontrolörlük, restorasyon, mobilya tasarımı, fuar standı alanlarında kendi ekibimizle sorunsuz ve uygun hizmet sunuyoruz. Çalışmalarımızın tamamının odağı; kesintisiz müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir iş ortaklığı ve yüksek iş disiplinimizdir.

Konut, ofis, sağlık, kafe, restoran, mağaza, otel gibi projeler için yenilikçi, verimli ve ekonomik açıdan uygun iç mimari anahtar teslim çözümler sunar. Yurt içinde, 'Konut, Eğitim, Sağlık, Spor, Sanayi, Turizm, Konaklama, Ticaret, Yönetim, Sosyal ve Kültürel Yapılar ile Çok Fonksiyonlu Yapılar ' uzmanlık alanlarında,120.000 metrekare alanını kapsayan proje tamamlamıştır.

Menevşe İç Mimarlık'ta, makro ölçekte stratejik planlamadan başlayıp, mikro ölçekte 1/1 mimari uygulama detaylarına kadar proje sürecini ilgilendiren her aşama bir bütün olarak ele alınmaktadır. Güçlü ve tecrübeli uzmanlaşmış ekipleri ile proje yönetimi ve koordinasyonu konusunda deneyimi ile hizmet vermeye devam etmektedir.