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MENEVŞE İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Bakırköy, İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • Unaşkı Pastanesi Bahçelievler, MENEVŞE İÇ MİMARLIK MENEVŞE İÇ MİMARLIK Modern Kış Bahçesi
    Unaşkı Pastanesi Bahçelievler, MENEVŞE İÇ MİMARLIK MENEVŞE İÇ MİMARLIK Modern Kış Bahçesi
    Unaşkı Pastanesi Bahçelievler
    N. Moda Evi Kadıköy, MENEVŞE İÇ MİMARLIK MENEVŞE İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    N. Moda Evi Kadıköy, MENEVŞE İÇ MİMARLIK MENEVŞE İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları
    N. Moda Evi Kadıköy, MENEVŞE İÇ MİMARLIK MENEVŞE İÇ MİMARLIK Klasik Sergi Alanları Ahşap Gri
    +6
    N. Moda Evi Kadıköy

    Menevşe İç Mimarlık olarak projelendirme, anahtar teslim dekorasyon ve renovasyon, kontrolörlük, restorasyon, mobilya tasarımı, fuar standı alanlarında kendi ekibimizle sorunsuz ve uygun hizmet sunuyoruz. Çalışmalarımızın tamamının odağı; kesintisiz müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir iş ortaklığı ve yüksek iş disiplinimizdir.

    Konut, ofis, sağlık, kafe, restoran, mağaza, otel gibi projeler için yenilikçi, verimli ve ekonomik açıdan uygun iç mimari anahtar teslim çözümler sunar. Yurt içinde, 'Konut, Eğitim, Sağlık, Spor, Sanayi, Turizm, Konaklama, Ticaret, Yönetim, Sosyal ve Kültürel Yapılar ile Çok Fonksiyonlu Yapılar ' uzmanlık alanlarında,120.000 metrekare alanını kapsayan proje tamamlamıştır.

    Menevşe İç Mimarlık'ta, makro ölçekte stratejik planlamadan başlayıp, mikro ölçekte 1/1 mimari uygulama detaylarına kadar proje sürecini ilgilendiren her aşama bir bütün olarak ele alınmaktadır. Güçlü ve tecrübeli uzmanlaşmış ekipleri ile proje yönetimi ve koordinasyonu konusunda deneyimi ile hizmet vermeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Mimarlık
    • Restorasyon
    • Anahtar Teslim Dekorasyon ve Renovasyon
    • Mesleki Kontrolörlük
    • Mobilya Tasarımı
    • Kişiye Özel Tasarım
    • Uygulama
    • 3D Görselleştirme
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Adres
    Şükran Çiftliği Sokak 31/1
    34142 Bakırköy, İstanbul
    Türkiye
    +90-2125702019 menevseid.com
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