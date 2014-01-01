MHS Havuz, 1990 yılından bu yana başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye için doğaltaş kaplama, şömine, barbekü ve diğer yapı işlerinde hizmet vermiş olup, 2014 yılından bu yana yüzme havuz yapımı & süs havuzu yapımı ve diğer bahçe ve çevre düzenlemesi alanındaki birkaç faaliyet konusu hizmeti bünyesine eklemiştir.
Hiçbir aracı kurum yada firma olmaksızın direkt olarak havuz ustalarından hizmet alabileceğiniz MHS Havuz ile en uygun fiyatlarla havuz yaptırabilir ve satış sonrası gerekli teknik desteği alabilirsiniz.
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- Hizmet alanları
- Havuz ve Yapay Şelale Yapımı ile Fıskiye Sistemleri
- Ankara
- Adres
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Keçiören
34310 Ankara
Türkiye
+90-5443709040 mhshavuz.com
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