SC DEKORASYON MOBİLYA VE İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Sc Dekorasyon Mobilya; uzun yılların
sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın
heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Ahşap Dekorasyon konusunda üretim
yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz yurt içi ve yurt dışında proje
bazında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye
verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde ahşap dekorasyon sektöründe
tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmanın değişmez prensipleri
daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. ‘’Üretimde
başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir’’ prensibiyle
çalışan Sc Dekorasyon Mobilya, gösterdiğiniz
yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte
hizmet vermeye devam edecektir
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Yenibosna Merkaz Mahallesi Alpaklar Sok. No: 8
34197 Istanbul
Türkiye
+90-5326209346 www.scdekorasyon.com