SC DEKORASYON MOBİLYA VE İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Sc Dekorasyon Mobilya; uzun yılların

sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın

heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Ahşap Dekorasyon konusunda üretim

yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz yurt içi ve yurt dışında proje

bazında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye

verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde ahşap dekorasyon sektöründe

tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmanın değişmez prensipleri

daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. ‘’Üretimde

başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir’’ prensibiyle

çalışan Sc Dekorasyon Mobilya, gösterdiğiniz

yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte

hizmet vermeye devam edecektir