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SC DEKORASYON MOBİLYA VE İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • SHERATON OTEL ADANA , SC DEKORASYON MOBİLYA VE İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ. SC DEKORASYON MOBİLYA VE İNŞAAT SAN. TİC.LTD.ŞTİ. Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    SHERATON OTEL ADANA

    Sc Dekorasyon Mobilya; uzun yılların

    sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın

    heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren Ahşap Dekorasyon konusunda üretim

    yapan uzman kadroya sahip olan şirketimiz yurt içi ve yurt dışında proje

    bazında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye

    verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde ahşap dekorasyon sektöründe

    tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmanın değişmez prensipleri

    daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. ‘’Üretimde

    başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir’’ prensibiyle

    çalışan  Sc Dekorasyon Mobilya, gösterdiğiniz

    yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte

    hizmet vermeye devam edecektir 

    Hizmetler
    • mobiya
    • mobilyaüretim
    • mağazamobilya
    • ofismobilya
    • otelmobilya
    Hizmet alanları
    • Mağaza mobilya
    • ofismobilya
    • otel mobilya
    • hastane mobilya
    • istanbul
    Adres
    Yenibosna Merkaz Mahallesi Alpaklar Sok. No: 8
    34197 Istanbul
    Türkiye
    +90-5326209346 www.scdekorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Derya Yayla
    1 yıldan fazla önce
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