Proje,Tasarım,Uygulama ve Mobilyaya dair...
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- Adres
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ahmet arif caddesi g123 sokak
81430 Istanbul
Türkiye
+90-5456043268 www.dbkproje.com