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maccreative
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • mağaza tasarım ve uygulaması, maccreative maccreative Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    mağaza tasarım ve uygulaması, maccreative maccreative Klasik Sergi Alanları
    mağaza tasarım ve uygulaması, maccreative maccreative Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Altın Sarısı
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    mağaza tasarım ve uygulaması

    2001 senesinden beri italya , rusya, azerbaycan ve diğer ulkelerde faaliyet godteren odullu mimari tasarım ve uygulama şirketimiz iç mimari , mimari projelerinde tasarım ve uygulama danışmanlığı ile yönetim hizmeti vermektedir, uluslararası çözüm ortakları ile müşterilerine uluslararası tecrubeleri kullanma imkanı verir.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • mimarlık
    • mağaza tasarımı
    • villa tasarımı
    • otel tasarımı
    • endustriyel tasarım
    • sanayi yapıları
    • konsept tasarımlar
    • architecture
    • interior design
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • global mimari tasarım ve uygulama
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    ingiltere 2014 showroom interior awards chopine
    Adres
    ahmet mithat efendi caddesi no 22/11 fenerbahce
    34750 Istanbul
    Türkiye
    +90-5333133324 www.maccreative.net

    Değerlendirmeler

    سارة عبيد
    12 ay önce
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