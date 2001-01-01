2001 senesinden beri italya , rusya, azerbaycan ve diğer ulkelerde faaliyet godteren odullu mimari tasarım ve uygulama şirketimiz iç mimari , mimari projelerinde tasarım ve uygulama danışmanlığı ile yönetim hizmeti vermektedir, uluslararası çözüm ortakları ile müşterilerine uluslararası tecrubeleri kullanma imkanı verir.
- Hizmetler
- iç mimarlık
- mimarlık
- mağaza tasarımı
- villa tasarımı
- otel tasarımı
- endustriyel tasarım
- sanayi yapıları
- konsept tasarımlar
- architecture
- interior design
- Hepsini göster: 10 hizme
- Hizmet alanları
- global mimari tasarım ve uygulama
- istanbul
- Şirket ödülleri
- ingiltere 2014 showroom interior awards
chopine
- Adres
-
ahmet mithat efendi caddesi no 22/11 fenerbahce
34750 Istanbul
Türkiye
+90-5333133324 www.maccreative.net