METAR ÇELİK KAPI VE MOBİLYA İNŞAAT

Metar Çelik Kapı ve Mobilya 1980’den günümüze, güvenilir Çelik Kapı Sistemleri ve Estetik Mobilya Ürünleriyle modern dünya tasarımına ve şartlarına ayak uydurarak Çelik Kapı, Apartman Giriş Kapısı, Villa Giriş Kapısı ve Mutfak, Banyo, Yatak Odası, Oturma Odası Mobilyaları alanındaki tüm sahalarda zevkinize uygun tasarımları üretmek ve güvenilir bir yaşam alanına sahip olmanızı hedeflemektedir...
- Hizmetler
- Çelik Kapı
- Mobilya Ürünleri
- Villa Giriş kapısı
- Apartman Giriş Kapısı
- İç Kapı
- Mutfak Dolapları
- Yatak Odası
- Çocuk Odası
- Bebek Odası
- Oturma Odası
- Genç Odası
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- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Orhantepe Mahallesi, Zeytinlik Caddesi, No:11-13/c, Cevizli-Kartal
34865 Istanbul
Türkiye
+90-5492366161 www.endoor.com.tr