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METAR ÇELİK KAPI VE MOBİLYA İNŞAAT
İç Mimarlar Istanbul
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    Metar Çelik Kapı ve Mobilya 1980’den günümüze, güvenilir Çelik Kapı Sistemleri ve Estetik Mobilya Ürünleriyle modern dünya tasarımına ve şartlarına ayak uydurarak Çelik Kapı, Apartman Giriş Kapısı, Villa Giriş Kapısı ve Mutfak, Banyo, Yatak Odası, Oturma Odası Mobilyaları alanındaki tüm sahalarda zevkinize uygun tasarımları üretmek ve güvenilir bir yaşam alanına sahip olmanızı  hedeflemektedir...

    Hizmetler
    • Çelik Kapı
    • Mobilya Ürünleri
    • Villa Giriş kapısı
    • Apartman Giriş Kapısı
    • İç Kapı
    • Mutfak Dolapları
    • Yatak Odası
    • Çocuk Odası
    • Bebek Odası
    • Oturma Odası
    • Genç Odası
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Orhantepe Mahallesi, Zeytinlik Caddesi, No:11-13/c, Cevizli-Kartal
    34865 Istanbul
    Türkiye
    +90-5492366161 www.endoor.com.tr
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