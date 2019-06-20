Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi

BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK 2005 yılından bugüne kadar müşavirlik hizmetleri, proje ve teknik hizmetler, tasarım, tadilat ve uygulama dallarında çeşitli inşaat hizmet vermektedir.









BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK , şartlar ne olursa olsun, kaliteli ürün ve istikrarlı hizmet politikasıyla güven adresi olmaya devam etmektedir. BOZ YAPI MİMARLIK projelerini tasarlarken; yenilikçi mimari malzemeleri takip ederek ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima genç kalan tasarımlar üretmektedir.





VİZYONUMUZ





BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK olarak tasarlayan, paylaşan, tartışan ve üreten, donanımlı ve deneyimli kadrosuyla hayatınızda fark oluşturmak.





MİSYONUMUZ

Bugüne kadar yapmış oldugumuz proje ve uygulamaları global arenada daha ileri taşımak; çevreye duyduğumuz saygı, sunduğumuz hizmetler, yarattığımız istidhamla yakaladığımız seçkin çizgimizi sürdürerek ülkemizin örnek gösterilen kurumları arasındaki yerimizi korumak.