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Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
İç Mimarlar Bursa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Murat BOZKURT, Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
    Murat BOZKURT, Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
    Murat BOZKURT, Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
    Murat BOZKURT
    Murat BOZKURT, Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
    Murat BOZKURT, Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi
    Murat BOZKURT

          BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK 2005 yılından bugüne kadar müşavirlik hizmetleri, proje ve teknik hizmetler, tasarım, tadilat ve uygulama  dallarında çeşitli inşaat  hizmet vermektedir. 



           BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK , şartlar ne olursa olsun, kaliteli ürün ve istikrarlı hizmet politikasıyla güven adresi olmaya devam etmektedir. BOZ YAPI MİMARLIK  projelerini tasarlarken; yenilikçi mimari malzemeleri takip ederek ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima genç kalan tasarımlar üretmektedir.


           VİZYONUMUZ


          BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK olarak tasarlayan, paylaşan, tartışan ve üreten, donanımlı ve deneyimli kadrosuyla hayatınızda fark oluşturmak.


          MİSYONUMUZ

         

          Bugüne kadar yapmış oldugumuz  proje ve uygulamaları global arenada daha ileri taşımak; çevreye duyduğumuz saygı, sunduğumuz hizmetler, yarattığımız istidhamla yakaladığımız seçkin çizgimizi sürdürerek ülkemizin örnek gösterilen kurumları arasındaki yerimizi korumak.

    Hizmetler
    İnşaat
    Hizmet alanları
    • İNŞAAT
    • MUTFAK VE BANYO TEZGAHLARI
    • AYDINLATMA
    • KOMPOZİT KAPLAMA
    • ELEKTİRİK SU DOGALGAZ TESİSATI
    • ÇELİK KOSTÜRÜKSİYON
    • İZOLASYON
    • MOBİLYA TASARIMI VE İMALATI
    • VİTRİFİYE VE BANYO
    • KAPI PENCERE
    • DEKJORASYON İŞLERİ
    • MİMARİ ÇİZİMLER
    • BAHÇE DÜZENLEME VE PEYZAJ
    • KABA İNŞAAT.
    • Hepsini göster: 14 hizmet alanı
    Adres
    Bent caddesi no 81
    16300 Bursa
    Türkiye
    +90-5324644171 www.bozyapiinsaat.com

    Değerlendirmeler

    Pınar Bozkurt
    1 yıldan fazla önce
    Ömer Bozkurt
    1 yıldan fazla önce
    Emin Elik
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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