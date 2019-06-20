Boz yapı inşaat taahhüt sanayi ve ticaret limited şirketi

BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK 2005 yılından bugüne kadar müşavirlik hizmetleri, proje ve teknik hizmetler, tasarım, tadilat ve uygulama dallarında çeşitli inşaat hizmet vermektedir.
BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK , şartlar ne olursa olsun, kaliteli ürün ve istikrarlı hizmet politikasıyla güven adresi olmaya devam etmektedir. BOZ YAPI MİMARLIK projelerini tasarlarken; yenilikçi mimari malzemeleri takip ederek ve tüm detaylarıyla projelerinde kullanarak, daima genç kalan tasarımlar üretmektedir.
VİZYONUMUZ
BOZ YAPI İNŞAAT TASARIM VE MİMARLIK olarak tasarlayan, paylaşan, tartışan ve üreten, donanımlı ve deneyimli kadrosuyla hayatınızda fark oluşturmak.
MİSYONUMUZ
Bugüne kadar yapmış oldugumuz proje ve uygulamaları global arenada daha ileri taşımak; çevreye duyduğumuz saygı, sunduğumuz hizmetler, yarattığımız istidhamla yakaladığımız seçkin çizgimizi sürdürerek ülkemizin örnek gösterilen kurumları arasındaki yerimizi korumak.
- Hizmetler
- İnşaat
- Hizmet alanları
- İNŞAAT
- MUTFAK VE BANYO TEZGAHLARI
- AYDINLATMA
- KOMPOZİT KAPLAMA
- ELEKTİRİK SU DOGALGAZ TESİSATI
- ÇELİK KOSTÜRÜKSİYON
- İZOLASYON
- MOBİLYA TASARIMI VE İMALATI
- VİTRİFİYE VE BANYO
- KAPI PENCERE
- DEKJORASYON İŞLERİ
- MİMARİ ÇİZİMLER
- BAHÇE DÜZENLEME VE PEYZAJ
- KABA İNŞAAT.
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- Adres
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Bent caddesi no 81
16300 Bursa
Türkiye
+90-5324644171 www.bozyapiinsaat.com