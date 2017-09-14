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zen mutfak&amp;banyo
Marangozlar Aksaray
Genel Bakış 6Projeler (6) 1Teklifler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Hizmetler

  • mobilya tasarım

TEKLIFLER

zen mutfak&banyo
Uygunluk: 1 hafta içinde
aksaray
₺0.98
zen mutfak&amp;banyo

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • iki katlı yatak, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap Mavi
    iki katlı yatak
    ADA MUTFAK DOLABI, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    ADA MUTFAK DOLABI
    TV ÜNİTESİ, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    TV ÜNİTESİ
    AHŞAP MUTFAK DOLABI, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    AHŞAP MUTFAK DOLABI
    MUTFAK, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    MUTFAK
    zen mutfak, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    zen mutfak, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    zen mutfak, zen mutfak&banyo zen mutfak&banyo MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    +2
    zen mutfak

    ZEN MUTFAK BANYO Şirketi olarak müsterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yaşam

    alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik bağlamda birebir örtüşen

    güvenli yuvalar kurmaya devam edeceğiz.

    Kuruluşumuzdan bugüne geçen süre zarfında,  görev alan uzman teknik kadromuzla

    kaliteli ve kusursuz hizmeti ön planda tutarak, çalıştığımız iş

    ortaklarımıza sorunsuz bir hizmet sunma anlayışı içerisindeyiz. Aynı

    zamanda hızlı ve esnek çalışmayı prensip haline getirmiş olduğumuz

    servis hizmetimizle mutfak ve banyo  ürünleri satışında alanında en iyi

    hizmeti veren firmalar arasında yer almaktayız.

    Biz ZEN MUTFAK BANYO şirketi olarak, mobilya sektörüne ait ürünsel, teknolojik gelişmeleri

    yakından takip ederek her zaman en iyiyi sunmak amacıyla sektörde hizmet vermekteyiz.

    % 100 Türk sermayesi olan ZEN MUTFAK BANYO şirketinin, günümüz rekabet ortaminda tüm tehditleri firsata çevirebiliyor  olmasındaki en önemli süreçlerini

    . Ç�alışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, ülkesine dürüst, saygılı, prensipli oluşu,

    • Sadece yaptığı işe odaklanışı , farklı kulvarlarda macera aramayışı,
    •  Mütevazi  duruşu, Ve en önemlisi   dürüstlüğü ve sorumluluğu işinin tüm süreçlerine,  çalışanları ile yansıtmayı ilke edinmiş yapısı olarak  açıklayabiliriz.

    İnsanı sevmek, insana hizmet etmek bir sanattır. Bu sanatımızı sizlerle

    paylaşmak değerlerinize değer katmaya devam etmek, başarıları,

    mutlulukları daha güzel yarınlara hep beraber taşıyabilmek temennisiyle.



    ZEN MUTFAK BANYO '��dan Sevgi ve Saygılar.


    Seyfettin ADIGÜ�ZEL


    Ş�irket Müdürü







    Hizmet alanları
    mobilya ve aksaray
    Adres
    hashas mah.cumhuriyet bulvarı 141/a
    68200 Aksaray
    Türkiye
    +90-5413803238 www.zenmutfak.com

    Değerlendirmeler

    Sait Tekin
    11 ay önce
    Seyfettin Adiguzel
    4 yıldan fazla önce
    Burak Ertûrk
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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