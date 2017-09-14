ZEN MUTFAK BANYO Şirketi olarak müsterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yaşam
alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik bağlamda birebir örtüşen
güvenli yuvalar kurmaya devam edeceğiz.
Kuruluşumuzdan bugüne geçen süre zarfında, görev alan uzman teknik kadromuzla
kaliteli ve kusursuz hizmeti ön planda tutarak, çalıştığımız iş
ortaklarımıza sorunsuz bir hizmet sunma anlayışı içerisindeyiz. Aynı
zamanda hızlı ve esnek çalışmayı prensip haline getirmiş olduğumuz
servis hizmetimizle mutfak ve banyo ürünleri satışında alanında en iyi
hizmeti veren firmalar arasında yer almaktayız.
Biz ZEN MUTFAK BANYO şirketi olarak, mobilya sektörüne ait ürünsel, teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek her zaman en iyiyi sunmak amacıyla sektörde hizmet vermekteyiz.
% 100 Türk sermayesi olan ZEN MUTFAK BANYO şirketinin, günümüz rekabet ortaminda tüm tehditleri firsata çevirebiliyor olmasındaki en önemli süreçlerini
. Ç�alışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, ülkesine dürüst, saygılı, prensipli oluşu,
- Sadece yaptığı işe odaklanışı , farklı kulvarlarda macera aramayışı,
- Mütevazi duruşu, Ve en önemlisi dürüstlüğü ve sorumluluğu işinin tüm süreçlerine, çalışanları ile yansıtmayı ilke edinmiş yapısı olarak açıklayabiliriz.
İnsanı sevmek, insana hizmet etmek bir sanattır. Bu sanatımızı sizlerle
paylaşmak değerlerinize değer katmaya devam etmek, başarıları,
mutlulukları daha güzel yarınlara hep beraber taşıyabilmek temennisiyle.
ZEN MUTFAK BANYO '��dan Sevgi ve Saygılar.
Seyfettin ADIGÜ�ZEL
Ş�irket Müdürü
- Hizmet alanları
- mobilya ve aksaray
- Adres
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hashas mah.cumhuriyet bulvarı 141/a
68200 Aksaray
Türkiye
+90-5413803238 www.zenmutfak.com