Modella Raydolap 1996 yılından bu yana sektöründe hizmet vermektedir.Piyasada arz ve talebi özel ölçü ve kisiye özel tasarım kapsamında sunmaktadır.Yenilige açık olmamız nedeniyle kendini sürekli yenileyen,en saglıklı büyümenin müsteri memnuniyetine dayalı oldugunu bilen ve müsterilerimize maksimum faydalar üreten bir kurulusuz. Modella Raydolap Mutfak,Banyo,Raydolap ve Giyinme Odası Sistemlerinde kaliteli ürün ve sınırsız hizmet prensibinden vazgeçmeyen, özel ölçü ve tasarımlarıyla müsterilerimizin hayal ettigi herseyi gerçege dönüstürmeyi görev bilerek çözümlerler üreten bir firmayız.
- Hizmetler
- RAY DOLAP
- GİYİNME ODALARI
- KÖŞE DOLAP SİSTEMLERİ
- GENÇ ODASI TASARIM VE UYGULAMALARI
- MODERN YATAK ODASI TASARIM ve UYGULAMALAR
- TV ÜNİTELERİ
- MUTFAK ve BANYO DEKORASYONU
- KİŞİYE ve MEKANA ÖZEL TASARIMLAR
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- Hizmet alanları
- TÜM İSTANBUL İÇİ ve YURT DIŞI
- Adres
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masko mobilyacılar sit. 3/b 2 no 3 başakşehir
34150 Istanbul
Türkiye
+90-5389532514 www.modellaraydolap.com