MODELLARAYDOLAP

Modella Raydolap 1996 yılından bu yana sektöründe hizmet vermektedir.Piyasada arz ve talebi özel ölçü ve kisiye özel tasarım kapsamında sunmaktadır.Yenilige açık olmamız nedeniyle kendini sürekli yenileyen,en saglıklı büyümenin müsteri memnuniyetine dayalı oldugunu bilen ve müsterilerimize maksimum faydalar üreten bir kurulusuz. Modella Raydolap Mutfak,Banyo,Raydolap ve Giyinme Odası Sistemlerinde kaliteli ürün ve sınırsız hizmet prensibinden vazgeçmeyen, özel ölçü ve tasarımlarıyla müsterilerimizin hayal ettigi herseyi gerçege dönüstürmeyi görev bilerek çözümlerler üreten bir firmayız.