Yanar Şömine

1986 yılında Haramidere de aile şirketi olarak kuruldu. 2001 yılında Kumburgaz showroom açıldı. 3 katlı Kumburgaz merkez showroomuzda onlarca canlı şömine modeli ile hizmet vermekteyiz. Kendi özel araç ve ekibimizle Türkiye’nin her yerinde montajımız mevcuttur. Ücretsiz keşif ve projelendirme Başta Polonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesi ve uzak doğudan birinci el olarak ürünlerin ithalatını yapıyoruz. İthalatının yaptığımız tüm ürünler firmamızın garantisi altındadır. Şömine dışında barbekü, hamam, mermer basamak ve mermer döşeme alanlarında da hizmet vermekteyiz. Konusunda uzman tecrübeli kadromuz geniş ürün yelpazemiz ile her zevke, her bütçeye uygun kişiye özel imalat ve montajımız la yıllardır Türkiye de şömine sektöründe öncü firma olmaya devam ediyoruz.