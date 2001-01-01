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Yanar Şömine
Şömineler İstanbul
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Değerlendirmeler (7)
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    1986 yılında Haramidere de aile şirketi olarak kuruldu. 2001 yılında Kumburgaz showroom açıldı. 3 katlı Kumburgaz merkez showroomuzda onlarca canlı şömine modeli ile hizmet vermekteyiz. Kendi özel araç ve ekibimizle Türkiye’nin her yerinde montajımız mevcuttur. Ücretsiz keşif ve projelendirme Başta Polonya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesi ve uzak doğudan birinci el olarak ürünlerin ithalatını yapıyoruz. İthalatının yaptığımız tüm ürünler firmamızın garantisi altındadır. Şömine dışında barbekü, hamam, mermer basamak ve mermer döşeme alanlarında da hizmet vermekteyiz. Konusunda uzman tecrübeli kadromuz geniş ürün yelpazemiz ile her zevke, her bütçeye uygun kişiye özel imalat ve montajımız la yıllardır Türkiye de şömine sektöründe öncü firma olmaya devam ediyoruz.


    Hizmetler
    şömine
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Yeni Mah. D-100 Karayolu Cad. No:871 Kumburgaz-Büyükçekmece/İstanbul
    340000 İstanbul
    Türkiye
    +90-2128521633 www.yanarsomine.com.tr

    Değerlendirmeler

    Star
    İşin ehli bir yer. Sanatkar insanlar
    7 ay önce
    Dursun İsik
    Gerçekten şömine konusunda profesyonel Ler bizim 30 yılın üzerinde olan sadece görüntü olan sominemize çok güzel çözümler önerdiler yetkililerine çok teşekkür ederiz
    9 ay önce
    Melih Koray Soydan
    Şömine alacaksanız en doğru adres olduğuna emin olabilirsiniz.. Her şey hızlıca halloldu, teşekkürler Yanar Şömine 😊
    neredeyse 2 yıl önce
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