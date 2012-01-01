HMK Yapı Dizayn
2012 yılında başladığımız mimari ve 3D proje tasarımı
serüveninde birçok inşaat şirketine rehberlik ederek sektörün gelişmesi adına
çıktığımız bu yolda onlarca projenin altına imzamızı attık.
Zamanın Değerini Biliyoruz
İnşaat piyasasında; yapılan işlerin müşterinin programını
bozduğunu işlerin zamanında bitmediğini ve buna eş değer olarak müşterinin bütün
işler ile tek tek kendisinin uğraştığını gördük.
Bu konuya farklılık getirerek Tadilat/Dekorasyon da butik
projeler ile başlamak üzere Temelden Çatıya ekiplerimizi oluşturup hizmet
vermeye başladık. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde Tarih ve Yapılacak işler
konusunda verdiğimiz sözden erken tarihte işlerimizi bitirdik.
Neden Farklıyız?
Usta ve Ekip Seçimlerimizi yaparken titiz bir çalışma yürütüyoruz.
Her usta her konuda iş yapabilir, fakat biz her işin uzmanı tarafından
yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Uzman usta problemsiz işin anahtarıdır.
Aracı Değil Yükleniciyiz
Tadilat/Dekorasyon alanında hizmet veren birçok kişi/kurum
aracılık pozisyonunu seçerken, biz işin çizim ve tasarımı ile işin mutfağındayız.
Tadilat/Dekorasyon ihtiyaçlarını çizimden ustaya aktararak malzemeler ile
birlikte işin sorumluluklarını yükleniyoruz. Sizlere de baştan yaratılmış olan
mekanların keyfini sürmek kalıyor.
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- dekorasyon
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- mimarlık
- taahhüt
- dizayn
- mühendislik
- danışmanlık
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- Hizmet alanları
- Tadilat Dekorasyon ve ÇANAKKALE
- Adres
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İsmetpaşa Mahallesi Ali Niyazi Sarıdal Sokak No:12/B MERKEZ
17100 Çanakkale
Türkiye
+90-5531024445 www.hmkdizayn.com
HMK YAPI DİZAYN
HAKAN MERT KAHRAMAN