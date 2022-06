HMK YAPI DİZAYN

HMK Yapı Dizayn

2012 yılında başladığımız mimari ve 3D proje tasarımı

serüveninde birçok inşaat şirketine rehberlik ederek sektörün gelişmesi adına

çıktığımız bu yolda onlarca projenin altına imzamızı attık.





Zamanın Değerini Biliyoruz

İnşaat piyasasında; yapılan işlerin müşterinin programını

bozduğunu işlerin zamanında bitmediğini ve buna eş değer olarak müşterinin bütün

işler ile tek tek kendisinin uğraştığını gördük.





Bu konuya farklılık getirerek Tadilat/Dekorasyon da butik

projeler ile başlamak üzere Temelden Çatıya ekiplerimizi oluşturup hizmet

vermeye başladık. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde Tarih ve Yapılacak işler

konusunda verdiğimiz sözden erken tarihte işlerimizi bitirdik.





Neden Farklıyız?

Usta ve Ekip Seçimlerimizi yaparken titiz bir çalışma yürütüyoruz.

Her usta her konuda iş yapabilir, fakat biz her işin uzmanı tarafından

yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Uzman usta problemsiz işin anahtarıdır.





Aracı Değil Yükleniciyiz

Tadilat/Dekorasyon alanında hizmet veren birçok kişi/kurum

aracılık pozisyonunu seçerken, biz işin çizim ve tasarımı ile işin mutfağındayız.

Tadilat/Dekorasyon ihtiyaçlarını çizimden ustaya aktararak malzemeler ile

birlikte işin sorumluluklarını yükleniyoruz. Sizlere de baştan yaratılmış olan

mekanların keyfini sürmek kalıyor.