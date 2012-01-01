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HMK YAPI DİZAYN
İnşaat Şirketleri Çanakkale
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    HMK Yapı Dizayn

    2012 yılında başladığımız mimari ve 3D proje tasarımı

    serüveninde birçok inşaat şirketine rehberlik ederek sektörün gelişmesi adına

    çıktığımız bu yolda onlarca projenin altına imzamızı attık.


    Zamanın Değerini Biliyoruz

    İnşaat piyasasında; yapılan işlerin müşterinin programını

    bozduğunu işlerin zamanında bitmediğini ve buna eş değer olarak müşterinin bütün

    işler ile tek tek kendisinin uğraştığını gördük.


    Bu konuya farklılık getirerek Tadilat/Dekorasyon da butik

    projeler ile başlamak üzere Temelden Çatıya ekiplerimizi oluşturup hizmet

    vermeye başladık. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerde Tarih ve Yapılacak işler

    konusunda verdiğimiz sözden erken tarihte işlerimizi bitirdik.


    Neden Farklıyız?

    Usta ve Ekip Seçimlerimizi yaparken titiz bir çalışma yürütüyoruz.

    Her usta her konuda iş yapabilir, fakat biz her işin uzmanı tarafından

    yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Uzman usta problemsiz işin anahtarıdır.


    Aracı Değil Yükleniciyiz

    Tadilat/Dekorasyon alanında hizmet veren birçok kişi/kurum

    aracılık pozisyonunu seçerken, biz işin çizim ve tasarımı ile işin mutfağındayız.

    Tadilat/Dekorasyon ihtiyaçlarını çizimden ustaya aktararak malzemeler ile

    birlikte işin sorumluluklarını yükleniyoruz. Sizlere de baştan yaratılmış olan

    mekanların keyfini sürmek kalıyor.  

    Hizmetler
    • tadilat
    • dekorasyon
    • inşaat
    • proje
    • tasarım
    • uygulama
    • mimarlık
    • taahhüt
    • dizayn
    • mühendislik
    • danışmanlık
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    Tadilat Dekorasyon ve ÇANAKKALE
    Adres
    İsmetpaşa Mahallesi Ali Niyazi Sarıdal Sokak No:12/B MERKEZ
    17100 Çanakkale
    Türkiye
    +90-5531024445 www.hmkdizayn.com
    Yasal mülkiyet

    HMK YAPI DİZAYN

    HAKAN MERT KAHRAMAN

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