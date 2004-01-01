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Mod Mimarlık ltd sti
Mimarlar İzmir
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    Hizmetler
    mimari proje ve iç mekan tasarımı
    Şirket ödülleri
    • 2004 yılında İzmir Uzundere Engelli Rehabilitasyon konulu dönem projesi T.S.M.M.D tarafından teşvik ödülüne,
    • 2004 İzmir Mermer Fuarında tasarım ve uygulamasını gerçekleştirdiği Portsan ve Erdem Mermer standları Reklamcılar Derneği tarafından 1. ve 3. en iyi stand ödülüne,
    • 2010 yılı Selimiye camii ve çevresi ulusal mimarlık yarışmasına ekibi ile katıldığı projesi 5.mansiyon ödülüne ve 2010 yılı Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve çevresi ulusal mimarlık yarışmasında ekibi ile katıldığı projesi 5. mansiyon ödülüne layık görüldü.
    • 2014 Bandırma Eğitim kampusu yarışmasında eşdeğer mansiyon ödülü aldı.
    Adres
    mansuroglu mah 284/1 sok no:1 d:14 Bayraklı
    35535 İzmir
    Türkiye
    +90-5335913766 www.modmim.com
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