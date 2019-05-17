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POYRAZ MİMARLIK
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • YXC MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Turuncu
    YXC MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Turuncu
    YXC MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Turuncu
    YXC MAĞAZA TASARIMI
    NICE İSTANBUL, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Altın Sarısı
    NICE İSTANBUL, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Altın Sarısı
    NICE İSTANBUL, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Demir/Çelik Altın Sarısı
    NICE İSTANBUL
    ELVİS MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Cam Şeffaf
    ELVİS MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Cam Şeffaf
    ELVİS MAĞAZA TASARIMI, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Cam Şeffaf
    ELVİS MAĞAZA TASARIMI
    Amato mağaza tasarımı, POYRAZ MİMARLIK POYRAZ MİMARLIK İç Dekorasyon Ahşap-Plastik Kompozit Siyah
    Amato mağaza tasarımı

    Poyraz mimarlık mağaza ve vitrin tasarımı, uygulaması yapan bir iç mimarlık firmasıdır.2002 yılında kurulmuş, kurulduğu tarihten günümüze kadar bir çok önemli projeye imza atmıştır. Geneli laleli, Merter olmak üzere İstanbul'un tüm bölgelerinde Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.

    Hizmetler
    mağaza tasarımı, vitrin tasarımı, ve iç mimar
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    • Merter collesium mall tasarım ödülü
    • Laleli Report mağaza tasarım ödülü
    Adres
    48. sokak no 61
    34025 Istanbul
    Türkiye
    +90-5437822110 www.poyrazmimarlik.com
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