POYRAZ MİMARLIK

Poyraz mimarlık mağaza ve vitrin tasarımı, uygulaması yapan bir iç mimarlık firmasıdır.2002 yılında kurulmuş, kurulduğu tarihten günümüze kadar bir çok önemli projeye imza atmıştır. Geneli laleli, Merter olmak üzere İstanbul'un tüm bölgelerinde Türkiye genelinde ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.