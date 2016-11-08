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LÜX TAVAN DEKOR
İç Mimarlar Izmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Luxtavandekor LTD ''Hayal etmenin yeri, zamanı ve sınırı yoktur'' İç ve Diş Mimari Tasarim ve Projeler (Interior design and project company) +905325964216 +902324336676 www.luxtavandekor.com, LÜX TAVAN DEKOR LÜX TAVAN DEKOR Klasik Oturma Odası Altın Sarısı
    Luxtavandekor LTD ''Hayal etmenin yeri, zamanı ve sınırı yoktur'' İç ve Diş Mimari Tasarim ve Projeler (Interior design and project company) +905325964216 +902324336676 www.luxtavandekor.com, LÜX TAVAN DEKOR LÜX TAVAN DEKOR Klasik Yemek Odası Altın Sarısı
    Luxtavandekor LTD ''Hayal etmenin yeri, zamanı ve sınırı yoktur'' İç ve Diş Mimari Tasarim ve Projeler (Interior design and project company) +905325964216 +902324336676 www.luxtavandekor.com, LÜX TAVAN DEKOR LÜX TAVAN DEKOR Klasik Yemek Odası Altın Sarısı
    +7
    Luxtavandekor LTD ''Hayal etmenin yeri, zamanı ve sınırı yoktur'' İç ve Diş Mimari Tasarim ve Projeler (Interior design and project company) +905325964216 +902324336676 www.luxtavandekor.com

    UNUTULMUŞ BEŞİNCİ DUVAR : LÜX TAVAN Dekorasyonunda tavanların diğer adıdır unutulmuş beşinci duvar. Ama artık tavan dekorasyonuyla alakalı onlarca ürün ve dekorasyon fikrini bulabilirsiniz. Özellikle tavan dekoru güzel bir aydınlatma ile desteklendiğinde misafirlerinizin dikkatini alamayacağı tavanlar yapmanız mümkün.Bu ürünler arasında firmamız tavan dekorasyonu ile alakalı sadece lüx tavan ürünleri ile ilgili satış ve uygulama yapmaktadır. Ama tavan dekorunda kullanılan diğer malzeme ve uygulamaları da elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız.

    Hizmetler
    • İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE
    • İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE UYGULAMA
    • İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE ÜRÜN TEDARİĞİ
    Hizmet alanları
    • BÜTÜN İŞ VE YAŞAM ALANLARI
    • izmir
    Şirket ödülleri
    2016 2017 2018 YILI ANTALYA ANFAŞ HOTEL EKİPMALARI (HOTEL DESING SHOW) VE AAYNI YILLARDA İZMİR YAPI FUARINDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN VE BEĞENİLEN FUAR STANDI ÖDÜLÜ
    Adres
    osman aksüner mah. yeşillik caddesi no 223/a KARABAĞLAR
    35110 Izmir
    Türkiye
    +90-5325964216 luxtavandekor.com

    Değerlendirmeler

    reyhan
    yaklaşık 4 yıl önce
    Saman Agghaii
    neredeyse 3 yıl önce
    necip celik
    👍👍👍👍👍
    yaklaşık 5 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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