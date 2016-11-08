LÜX TAVAN DEKOR

UNUTULMUŞ BEŞİNCİ DUVAR : LÜX TAVAN Dekorasyonunda tavanların diğer adıdır unutulmuş beşinci duvar. Ama artık tavan dekorasyonuyla alakalı onlarca ürün ve dekorasyon fikrini bulabilirsiniz. Özellikle tavan dekoru güzel bir aydınlatma ile desteklendiğinde misafirlerinizin dikkatini alamayacağı tavanlar yapmanız mümkün.Bu ürünler arasında firmamız tavan dekorasyonu ile alakalı sadece lüx tavan ürünleri ile ilgili satış ve uygulama yapmaktadır. Ama tavan dekorunda kullanılan diğer malzeme ve uygulamaları da elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız.