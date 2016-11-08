LÜX TAVAN DEKOR

UNUTULMUŞ BEŞİNCİ DUVAR : LÜX TAVAN Dekorasyonunda tavanların diğer adıdır unutulmuş beşinci duvar. Ama artık tavan dekorasyonuyla alakalı onlarca ürün ve dekorasyon fikrini bulabilirsiniz. Özellikle tavan dekoru güzel bir aydınlatma ile desteklendiğinde misafirlerinizin dikkatini alamayacağı tavanlar yapmanız mümkün.Bu ürünler arasında firmamız tavan dekorasyonu ile alakalı sadece lüx tavan ürünleri ile ilgili satış ve uygulama yapmaktadır. Ama tavan dekorunda kullanılan diğer malzeme ve uygulamaları da elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız.
- Hizmetler
- İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE
- İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE UYGULAMA
- İÇ MİMARİ VE DIŞ YAPI TASARIM VE PROJE ÜRÜN TEDARİĞİ
- Hizmet alanları
- BÜTÜN İŞ VE YAŞAM ALANLARI
- izmir
- Şirket ödülleri
- 2016 2017 2018 YILI ANTALYA ANFAŞ HOTEL EKİPMALARI (HOTEL DESING SHOW) VE AAYNI YILLARDA İZMİR YAPI FUARINDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN VE BEĞENİLEN FUAR STANDI ÖDÜLÜ
- Adres
-
osman aksüner mah. yeşillik caddesi no 223/a KARABAĞLAR
35110 Izmir
Türkiye
+90-5325964216 luxtavandekor.com