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birlik inşaat yapı
Çatı Ustaları Ankara
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Hizmetler

  • kalıp
  • demir
  • beton
  • çatı
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    • birlik inşaat yapı
    birlik inşaat yapı
    birlik inşaat yapı
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     20 yıllık tecrübemizle, uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.5 YIL GARANTİLİDİRYAPTIĞIMIZ İŞLERÇatınızda Neler Yapılacağını, Hangi Malzemelerin Kullanılacağını Belirlemek Amacıyla Keşif Hizmeti Sunulur. Fiyat Teklifi Hazırlanır.kalıp çatı demir beton hizmetleriÇatı yenileme Aktarma Çatı Tasarım SistemleriÇatı İmalatı SistemleriÇatı Yenileme SistemleriÇatı İzolasyon İşleriÇatı Şıngıl KaplamaÇatı Mebran KaplamaÇatı PVC Oluk SistemiÇatı Çinko SistemiÇatı Teras İzolasyonuBeton Zemin İzolasyonAğaç Dikimi ve Kesim İşleriBahçe Düzenleme İşleriÇatı Arası Köpük UygulamasıTeras Zemin İzolasyonuBalkon Zemin İzolasyonuDış Cephe Mantolama Yalıtımçevre duvar perdetemelden çatıya her kalemde yapım işiÇatı ve Bahçe İlaçlama ile hizmetinizdeyiz

    Hizmet alanları
    inşaat
    Adres
    975 sokak. 12 numara
    06480 Ankara
    Türkiye
    +90-5423867750 www.ankaracaticiustasi.com
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