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VENKA Yapı
İç Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

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    • Ev Dekorasyonu, VENKA Yapı VENKA Yapı İç Dekorasyon
    Ev Dekorasyonu
    Fulya's Boutique, VENKA Yapı VENKA Yapı Ticari alanlar
    Fulya's Boutique, VENKA Yapı VENKA Yapı Ticari alanlar
    Fulya's Boutique
    Sedef Restoran, VENKA Yapı VENKA Yapı Ticari alanlar
    Sedef Restoran, VENKA Yapı VENKA Yapı Ticari alanlar
    Sedef Restoran, VENKA Yapı VENKA Yapı Ticari alanlar
    +2
    Sedef Restoran

    VENKA Yapı olarak profesyonel kadromuzla iç mimarlık ve proje uygulama hizmeti vermekteyiz.Mekanlarınızı size özel tasarlayarak yeniden yapıyoruz. Konsept proje, Tasarım ve Uygulama hizmetlerinin yanında reklam hizmetide vermekteyiz. Uygulama danışmanlık hizmetleri.

    Hizmetler
    • iç mimarlık
    • inşaat
    • proje
    • mobilya
    • dekorasyon
    • tasarım
    • mimarlık
    • uygulama danışmanlığı
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Kayseri
    • İstanbul
    • Ankara
    • İzmir
    • Nevşehir.
    Adres
    Gevher nesibe mahallesi, Gür sokak, Ofisim Kayseri İş merkezi Kocasinan/Kayseri
    38050 Kayseri
    Türkiye
    +90-5399875907 www.venkayapimimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Mehmet Kinis
    kaliteli ve güvenilir hizmet
    6 ay önce
    Mustafa Davarcı
    Kendilerine teşekkür ediyorum ilgi ve alakaları için güzel iş çıkardılar
    3 ay önce
    Emre Lüzumlar
    Herşeyiyle nükemmel hizmet verdiler yaptıkları işin tamamen arkasında olan bir firma
    7 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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