VENKA Yapı olarak profesyonel kadromuzla iç mimarlık ve proje uygulama hizmeti vermekteyiz.Mekanlarınızı size özel tasarlayarak yeniden yapıyoruz. Konsept proje, Tasarım ve Uygulama hizmetlerinin yanında reklam hizmetide vermekteyiz. Uygulama danışmanlık hizmetleri.