VENKA Yapı olarak profesyonel kadromuzla iç mimarlık ve proje uygulama hizmeti vermekteyiz.Mekanlarınızı size özel tasarlayarak yeniden yapıyoruz. Konsept proje, Tasarım ve Uygulama hizmetlerinin yanında reklam hizmetide vermekteyiz. Uygulama danışmanlık hizmetleri.
- Hizmetler
- iç mimarlık
- inşaat
- proje
- mobilya
- dekorasyon
- tasarım
- mimarlık
- uygulama danışmanlığı
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- Hizmet alanları
- Kayseri
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Nevşehir.
- Adres
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Gevher nesibe mahallesi, Gür sokak, Ofisim Kayseri İş merkezi Kocasinan/Kayseri
38050 Kayseri
Türkiye
+90-5399875907 www.venkayapimimarlik.com