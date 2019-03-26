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Antalya Kardeşler Ev Tadilat
Döşeme Ustaları Antalya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Hizmetler

  • Fayans ve Seramik Döşeme
  • Boya
  • Alçı
  • Sıva
  • Asma tavan
  • Kartonpiyer...

Projeler

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    Biten projeler

    Bizler 20 yılı aşkın tecrübemiz ve profesyonel,alanında kendini kanıtlamış ekibimiz ile siz değerli müşterilerimizin her türlü FAYANS,SERAMİK,BOYA,ALÇI,SIVA,ASMA TAVAN işlerini özenle ve titizlikle yapmaya devam ediyoruz.Vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz ev,ofis,dükkan gibi mekanlarda hayatınızı kolaylaştıracak çözümler üretmeye gayret ediyoruz.işin güzel yapılması kadar sağlam olması da çok önemlidir,zira sağlam olmayan güzellikler geçicidir.Sağlam,güzel ve kullanışlı mekanlar için bizi tercih edebilirsiniz...

    Hizmet alanları
    • Fayans Döşeme
    • Seramik Döşeme
    • Ev Tadilat
    • Boya Badana
    Adres
    Kepez/altınova
    07000 Antalya
    Türkiye
    +90-5446421363 www.antalyakardeslerevtadilatustasi.com

    Değerlendirmeler

    Yakup Kaplanoğlu
    İşinin ehli bir profesyonel herkese tavsiye ederim..
    11 ay önce
    Cemalettin Bakay
    2 yıldan fazla önce
    Bedir Yalçın
    Kaliteli işçilik yapıyorlar, emeğinize sağlık.
    2 yıldan fazla önce
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