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Dream Mimarlık
İç Mimarlar İstanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    • "Rüya gibi fikirler" mottosu ile çıktığımız bu yolda, sektörde 10. yılımızı doldururken çalıştığımız birçok marka sizlere sağlayacağımız en büyük güven kaynağımızdır.

    Profesyonel bir yaklaşım ve detay çözümlerimiz ile sizlerin beklentilerini karşılayacak hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda çalışıyor, müşteri memnuniyetini önemsiyor ve en fonksiyonel tasarımı sunmak için üretim sürecinin başından sonuna kadar tüm çalışmalarımızı, kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Böylece, projelerimizin her aşamasında müşterilerimize daha şeffaf, nitelikli bilgi ve hizmet sağlıyoruz.

    Hizmetler
    Mimari Hizmetler ve Dekorasyon
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İç Mimari, ve İstanbul
    Adres
    Camiikebir Mah. Bahriye Cad. No:41
    34440 İstanbul
    Türkiye
    +90-5317148078 www.dreammimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Mustafa Öztaş
    1 yıldan fazla önce
    Kelebek
    yaklaşık 2 yıl önce
    adnan altun
    Onur efendi söz ağızdan çıkar benin paramı öde kenan denen sahtekarı yok saydın ben öderim diye erkek adam sözünü tutar
    3 yıldan fazla önce
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