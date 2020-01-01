roommoormimarlık

Roommoor mimarlık Beyza Isılak tarafından kurulmuş olan tasarım,uygulama ve üretim odaklı multi disipliner bir mimarlık ofisidir.Bünyemizde Mimari,İç mimari ,mobilya,ürün tasarım ve anahtar teslim uygulamalar ile hizmet vermekteyiz.Genç ve dinamik ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile çağın yeniliklerini ve teknolojiyi yakından takip ederek projelerimize yansıtıyoruz.

Bizim için müşteri memnuniyeti ana hedefimiz.