현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
roommoormimarlık
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Bahçeşehir T house , roommoormimarlık roommoormimarlık Modern Oturma Odası Gri
    Bahçeşehir T house , roommoormimarlık roommoormimarlık Modern Oturma Odası
    Bahçeşehir T house , roommoormimarlık roommoormimarlık Modern Oturma Odası
    +7
    Bahçeşehir T house

    Roommoor mimarlık Beyza Isılak tarafından kurulmuş olan tasarım,uygulama ve üretim odaklı multi disipliner bir mimarlık ofisidir.Bünyemizde Mimari,İç mimari ,mobilya,ürün tasarım ve anahtar teslim uygulamalar ile hizmet vermekteyiz.Genç ve dinamik ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile çağın yeniliklerini ve teknolojiyi yakından takip ederek projelerimize yansıtıyoruz.

    Bizim için müşteri memnuniyeti ana hedefimiz.

    Hizmetler
    mimarlık ve içmimarlık
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    maslak
    34030 Istanbul
    Türkiye
    +90-5059151494
      Add SEO element