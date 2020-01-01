GEGGIM Proje Ofisi

Danışmanlık, Projelendirme ve Tasarımla desteklediğimiz, Üretim ve Uygulama periyotlarıyla, 'Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar' oluşturuyoruz.

﻿GEGGIM olarak; her zaman standartları yükseltmek, innovatif yaklaşımla, gelişen teknolojiyi çalışmalarımızın her aşamasına entegre etmek, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bizce, mevcut üretim ve uygulama standartlarına bağlı kalmak ve bunlarla yetinmek, kalite standartlarını yükseltmek ve güçlü çözümler üretmek adına, misyonumuzla örtüşmeyen bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Erişilebilirliğin sağlanması konusunda yaptığımız tüm çalışma ve uygulamaları, Evrensel Tasarım Standartları’nı göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz.