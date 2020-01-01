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GEGGIM Proje Ofisi
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Engelli Park Yeri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    Engelli Park Yeri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    Engelli Park Yeri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    +2
    Engelli Park Yeri
    Danışma Bankosu, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Danışma Bankosu, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Danışma Bankosu, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    +2
    Danışma Bankosu
    Cam Yüzey Uyarı Bantları, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Cam Yüzey Uyarı Bantları, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Cam Yüzey Uyarı Bantları, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    +5
    Cam Yüzey Uyarı Bantları
    Braille Alfabeli Ürünler, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Braille Alfabeli Ürünler, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    Braille Alfabeli Ürünler, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Ticari alanlar
    +16
    Braille Alfabeli Ürünler
    GEGGIM | Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    GEGGIM | Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    GEGGIM | Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    +3
    GEGGIM | Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar
    Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri, GEGGIM Proje Ofisi GEGGIM Proje Ofisi Endüstriyel Sergi Alanları
    +2
    Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri

    Danışmanlık, Projelendirme ve Tasarımla desteklediğimiz, Üretim ve Uygulama periyotlarıyla, 'Engelsiz ve Erişilebilir Alanlar' oluşturuyoruz.

    ﻿GEGGIM olarak; her zaman standartları yükseltmek, innovatif yaklaşımla, gelişen teknolojiyi çalışmalarımızın her aşamasına entegre etmek, öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

    Bizce, mevcut üretim ve uygulama standartlarına bağlı kalmak ve bunlarla yetinmek, kalite standartlarını yükseltmek ve güçlü çözümler üretmek adına, misyonumuzla örtüşmeyen bir durum olarak değerlendirilmektedir. 

    Erişilebilirliğin sağlanması konusunda yaptığımız tüm çalışma ve uygulamaları, Evrensel Tasarım Standartları’nı göz önünde bulundurarak sürdürüyoruz.

    Hizmetler
    • Danışmanlık
    • Projelendirme
    • Üretim
    • Uygulama
    • Erişilebilirlik
    Hizmet alanları
    • Erişilebilirlik
    • Denetim
    • Tasarım
    • Projelendirme
    • Uygulama
    Adres
    Bağdat Caddesi Kadıköy
    34100 İstanbul
    Türkiye
    +90-5353732537 geggim.com
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