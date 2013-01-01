Lot Studıo Mimarlık

Avantaj ve dezavantajlarıyla dubleks ev modelleri

Birbirine bağlı iki kattan oluşan dubleks evler bugün emlak piyasasında en çok rağbet gören konut tiplerinden biri. Bunun en önemli nedenlerinin başında da dublex ev planlarının daha kullanışlı olması ve maliyet açısından da aynı…

Daha fazla oku