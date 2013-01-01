Lot Studıo Mimarlık

LOT Studio 2013 yılında mimar ve mühendislerden oluşan 11 genç girişimcinin ortaya çıkardığı bir kolektiftir. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında projelendirme ve uygulama hizmeti vermektedir.
- Hizmetler
- Mimarlık ve İç Mimarlık
- Hizmet alanları
- Mimari ve iç mimari projelendirme ve uygulama
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması (Juri Özel Ödülü)
- Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması (Mansiyon)
- Sancaktepe İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Arkitera Mimarlık Yıllığı 2018
- Adres
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Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi
34430 İstanbul
Türkiye
+90-5334529979 www.lotstudio.com