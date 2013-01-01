현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Lot Studıo Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • KT Evi - Çeşme, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Modern Evler
    KT Evi - Çeşme, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Villa
    KT Evi - Çeşme, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Villa
    KT Evi - Çeşme
    SM Evi - Marmaris, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Villa
    SM Evi - Marmaris, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Villa
    SM Evi - Marmaris, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Villa
    +1
    SM Evi - Marmaris
    Kağıthane Yüksek Katlı Konut, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Apartman
    Kağıthane Yüksek Katlı Konut, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Apartman
    Kağıthane Yüksek Katlı Konut, Lot Studıo Mimarlık Lot Studıo Mimarlık Apartman
    Kağıthane Yüksek Katlı Konut

    LOT Studio 2013 yılında mimar ve mühendislerden oluşan 11 genç girişimcinin ortaya çıkardığı bir kolektiftir. Mimarlık ve iç mimarlık alanlarında projelendirme ve uygulama hizmeti vermektedir.

    Hizmetler
    Mimarlık ve İç Mimarlık
    Hizmet alanları
    • Mimari ve iç mimari projelendirme ve uygulama
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    • Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması (Juri Özel Ödülü)
    • Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması (Mansiyon)
    • Sancaktepe İşitme ve Konuşma Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi – Arkitera Mimarlık Yıllığı 2018
    Adres
    Evliya Çelebi Mahallesi Sadi Konuralp Caddesi
    34430 İstanbul
    Türkiye
    +90-5334529979 www.lotstudio.com
      Add SEO element