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TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ
Teras, Avlu & Dış Bölgeler Mersin
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    • Türkeli Tente - Mersin Marina Tente, TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ Klasik Balkon, Veranda & Teras
    Türkeli Tente - Mersin Marina Tente, TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ Klasik Balkon, Veranda & Teras
    Türkeli Tente - Mersin Marina Tente, TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ Klasik Balkon, Veranda & Teras
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    Türkeli Tente - Mersin Marina Tente

    Türkeli Tente Sistemleri ; sektörde 30 yılı aşkın hizmet vermektedir.Değişmeyen kalite ve hizmet anlayışı bölgede firmayı marka haline getirmiştir.Bölgede önde gelen kurumsal firmalar,alışveriş merkezleri ve yaşam alanlarını kaliteyle buluşturmak isteyen müşteriler Türkeli Tente Sistemlerini tercih eder.Firmanın öncelikli ürünleri arasında Açılır-Kapanır Pergola Sistemleri,Mafsallı Tente,Kasetli Tente ,Körüklü Tente,Wintent,Dekoratif tente,Karpuz Tente gibi ürünler yer alır.

    Hizmetler
    • pergola
    • mafsallı tente
    • kasetli tente
    • motorlu tente
    • körüklü tente
    Hizmet alanları
    MERSİN
    Adres
    33020 Mersin
    Türkiye
    +90-5322935175 www.turkelicadir.com.tr
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