TÜRKELİ TENTE SİSTEMLERİ

Türkeli Tente Sistemleri ; sektörde 30 yılı aşkın hizmet vermektedir.Değişmeyen kalite ve hizmet anlayışı bölgede firmayı marka haline getirmiştir.Bölgede önde gelen kurumsal firmalar,alışveriş merkezleri ve yaşam alanlarını kaliteyle buluşturmak isteyen müşteriler Türkeli Tente Sistemlerini tercih eder.Firmanın öncelikli ürünleri arasında Açılır-Kapanır Pergola Sistemleri,Mafsallı Tente,Kasetli Tente ,Körüklü Tente,Wintent,Dekoratif tente,Karpuz Tente gibi ürünler yer alır.