Sun Technic Fiberglas San. Tic. Ltd. Şti.

Bizim işimiz Fiberglas ( CTP ). Ve biz işimizi çok seviyoruz. Çünkü neredeyse 25 yıllık fiberglas piyasası tecrübelerimizle bu işe soyunduk ve 15 yılı aşkın bir zamandır da Fiberglas imalatını kendimiz yapıyoruz. Fiberglas imal etmek çok zahmetlidir ve büyük emek işidir. Evet son yıllarda bizim sektörümüz de yavaş yavaş makineleşmeye, robotlaşmaya başladı ama biz klasik usulde üretmeye (el yatırması) devam ediyoruz. Çünkü biz özel ürünler üretiyoruz ve özel projelere imza atıyoruz, çünkü özel müşterilerin özel tasarımlarını hayata geçiriyoruz. Tüm ürünlerinizi ve tasarımlarınızı kendi atölyemizde, son derece deneyimli ustalarımızın el emeğiyle kendi gözetimimizde üretiyoruz. Neden Fiberglas ( CTP ) ? Çünkü Dayanıklı, esnek, kalıp maliyeti düşük, paslanma derdi yok, çürüme derdi yok, yıllarca sorunsuz kullanılabiliyor, hataları kolayca çözülebiliyor. Böyle olunca malımızın arkasında da kolayca durabiliyoruz. Ne de olsa el işi bu ve insanın olduğu her yerde hata da vardır. Biz hatalarımızı da inkar etmiyoruz ve müşterimiz memnun olana kadar peşinde oluyoruz. Gerekirse çöpe atıyoruz, yeniden yapıyoruz. Yeter ki mutsuz bir müşteri bırakmayalım arkamızda. Peki ne üretiyoruz ? Fiberglas ( CTP ) son yüzyılın en mucize teknik, kimyasal malzemelerinden birisi. Su depolarından motoryatlara kadar, havuz filtrelerinden beton kalıplarına kadar o kadar çok sektörde o kadar çok malzeme üretiliyor ki sırf bunu bilmek bile fiberglasın nasıl bir mucize olduğunu anlamaya yeter. Fiberglas ( CTP ) imalatı yapan bir firma aynı zamanda birçok sektöre malzeme üretebilir. Biz de öyleyiz. Ancak son yıllarda ağırlıklı olarak peyzaj sektörüne yönelik büyük saksılar, çiçeklikler, bitki adaları, bitkili oturma grupları üretiyoruz