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Gran yapı mimarlık
İnşaat Şirketleri İstanbul
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       Gran yapı ailesi olarak dekorasyon ve inşaat işlerindeki tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren inşaatın her kalemi konusunda uzman kadroya sahip olan şirketimiz;    Kaba işi bitmiş projeli inşaatların ince işleri, dış cephe ve saha beton işleri, iç cephe (boya, alçı, kara sıva, makinalı alçı, seramik işleri, yüzey düzenleme (şap), alçıpan, duvar bölme işleri, duvar kağıdı v.b)  işlerini yapmaktadır.    Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tadilat sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.    Firmanın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.    Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Gran yapı, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

    Hizmetler
    • Dekorasyon
    • Alçı boya
    • Mantolama
    • Sıva işleri
    • Seramik işleri
    • Alçıpan
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    İnönü mah gül caddesi 10
    44134 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324162616 www.granyapi.com.tr
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