Dizayn Dekor

HAKKIMIZDA Mekanlarınızı modern ve estetik bir dokunuşla dizayn ediyoruz. Farklı konseptler ve yeni çizgiler ile yaşam merkezlerinde sizleri rahatlatan ortamlar için çalışmaktayız. Sürekli gelişim içerisinde sektöründeki yeniliklerin takibini ve öncülüğü yapmak firmamızın ana hedeflerinden biridir. Ev ve iş yerlerinizde bütün ürünleri aynı anda anahtar teslimi yapmak ve memnuniyetinizi kazanmak uğraşı içerisindeyiz. İnşaat/yapı sektöründe uzman ve deneyimli ekiplerimizle, güven duyulan bir marka adresi olmakla birlikte mekanlarınızda sizi rahatlatan tasarımlara imza atmanın onurunu yaşıyoruz.

Hizmet alanları GAZİANTEP Adres Eyüpoğlu Mah. Abdullah Edip Cad. No:14 Şahinbey

27010 Gaziantep

Türkiye

+90-3422203350 www.dizayndekor.com.tr