AYSU PEYZAJ

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Peyzaj Mimarları Kocaeli
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    Bahçe düzenlemeleri, tam otomatik sulama sistemleri, dış mekan süs bitkileri dikimi, bakım, Çevre aydınlatmaları uygulamaları bakım ve servis hizmetleri

    Hizmetler
    • Bahçe düzenlemeleri
    • çim uygulamaları sert zemin uygulamaları sulama sistemleri projelendirme ve uygulama çevre aydınlatma sistemleri projelendirme uygulama bahçe bakım hizmetleri servis hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Peyzaj alanları Rekreasyon alanları meyve bahçeleri tarımsal uygulamalar
    • Kocaeli
    Adres
    Ömer ağa mah Fazlıoğlu iş merkezi kat 2
    41200 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5338131844 aysupeyzaj. com
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