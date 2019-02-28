Varak Tasarım

Mobilya , Ev dekorasyonu, Otel dekorasyonu, Cami , Kilise, Villa, Restorant'da ve tarihi mekanların yaprak varak çalışması ve uygulaması yapılır.
- Hizmetler
- Kartonpiyer Alçıpan dekorasyon
- Mobilya varak uygulama
- Altın varak uygulama
- Ic dekorasyon
- Yaprak varak uygulama
- Hizmet alanları
- Mobilya dekorasyon alçıpan kartonpiyer yaprak varak jelatin varak uygulama..
- Adres
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inkılap mahallesi Küçüksu Cad No:95/22 Kat:4 Madilan Plaza, 34768 Ümraniye/İstanbul
34766 Istanbul
Türkiye
+90-5380108313 www.varaktasarim.net
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