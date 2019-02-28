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Varak Tasarım
İç Mimarlar Istanbul
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Projeler

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    • Yaprak varak, Varak Tasarım Varak Tasarım İç Dekorasyon Gümüş/Altın Metalik/Gümüş
    Yaprak varak, Varak Tasarım Varak Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Gümüş/Altın Altın Sarısı
    Yaprak varak, Varak Tasarım Varak Tasarım Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Gümüş/Altın Metalik/Gümüş
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    Yaprak varak

    Mobilya , Ev dekorasyonu, Otel dekorasyonu, Cami , Kilise, Villa, Restorant'da ve tarihi mekanların yaprak varak çalışması ve uygulaması yapılır.

    Hizmetler
    • Kartonpiyer Alçıpan dekorasyon
    • Mobilya varak uygulama
    • Altın varak uygulama
    • Ic dekorasyon
    • Yaprak varak uygulama
    Hizmet alanları
    Mobilya dekorasyon alçıpan kartonpiyer yaprak varak jelatin varak uygulama..
    Adres
    inkılap mahallesi Küçüksu Cad No:95/22 Kat:4 Madilan Plaza, 34768 Ümraniye/İstanbul
    34766 Istanbul
    Türkiye
    +90-5380108313 www.varaktasarim.net
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