STUDIO be²

Stüdyomuz, insan ölçeğini, insan algısını ve insanın mekansal deneyimlerini tüm işlerinde bir altlık olarak kullanır. Ekip, edindiği vizyon , tasarım yetileri ve önemsediği kent konteksinin izdüşümlerinin fiziksel karşılığını ürettiği projelere ve tasarım önerilerine de bir tür plug-in olarak “eklemler”. İşte tüm bu sorumluluk içinde işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlar.. Studiobe², tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım ve proje hizmetleri sunmaktadır.