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STUDIO be²
Mimarlar Istanbul
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    • Stüdyomuz, insan ölçeğini, insan algısını ve insanın mekansal deneyimlerini tüm işlerinde bir altlık olarak kullanır.  Ekip, edindiği vizyon , tasarım yetileri ve önemsediği kent konteksinin izdüşümlerinin fiziksel karşılığını ürettiği projelere ve tasarım önerilerine de bir tür plug-in olarak “eklemler”.  İşte tüm bu sorumluluk içinde işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlar.. Studiobe²,  tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım ve proje hizmetleri sunmaktadır.

    Hizmetler
    mimari tasarım ve mimari proje
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    bağdat caddesi feneryolu mh
    34724 Istanbul
    Türkiye
    +90-5078645387 www.be2.studio

    Değerlendirmeler

    Elçin Alpar
    neredeyse 2 yıl önce
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