STUDIO be²

Stüdyomuz, insan ölçeğini, insan algısını ve insanın mekansal deneyimlerini tüm işlerinde bir altlık olarak kullanır. Ekip, edindiği vizyon , tasarım yetileri ve önemsediği kent konteksinin izdüşümlerinin fiziksel karşılığını ürettiği projelere ve tasarım önerilerine de bir tür plug-in olarak “eklemler”. İşte tüm bu sorumluluk içinde işverenleri ile en çağdaş teknikleri kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlar.. Studiobe², tek bir yapıdan, büyük ölçekli, planlama projelerine kadar uzanan mimari tasarım ve proje hizmetleri sunmaktadır.
- Hizmetler
- mimari tasarım ve mimari proje
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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bağdat caddesi feneryolu mh
34724 Istanbul
Türkiye
+90-5078645387 www.be2.studio